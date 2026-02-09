TJEDAN ZABAVE U KONTRALOOPU - Ladies Night & Stand up s Peđom Bajovićem

Tjedan započinje prvim Ladies’ Nightom, večeri namijenjenoj damama koje žele predahnuti od svakodnevice i uživati u opuštenom sredinom tjedna. U srijedu od 20:00 h, posjetiteljice očekuje 30% popusta na sve koktele i pizze, ugodna atmosfera i glazbeni nastup Dinka Dževlana uživo, koji dodatno podiže energiju prostora. Ladies’ Night održavat će se svake srijede, a zbog velikog interesa preporučuje se pravovremena rezervacija stolova.

Subota je rezervirana za dozu vrhunskog humora — Kontraloop će 14. veljače u 20:00 h ugostiti jednog od najpoznatijih regionalnih komičara, Peđu Bajovića. Stand‑up večer obećava sat vremena iskrenog smijeha i opuštene atmosfere koja često nadmaši i najromantičnije subotnje planove. Ulaz je potpuno slobodan, no svakako se preporučuje rezervacija mjesta.

Za sve rezervacije i dodatne informacije, dostupni su:

📞 091/444-3004

📧 rezervacije@kontraloop.hr

Kontraloop i ovoga tjedna potvrđuje svoju reputaciju mjesta koje spaja dobru zabavu, glazbu i smijeh — sve na jednom mjestu.