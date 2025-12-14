Tjedan spektakla na Prokurativama: Od Grupe Best do velikog povratka Siniše Vuce!

Advent na Prokurativama ulazi u puni zamah s nikad bogatijim programom! Sprema se sedam dana vrhunske zabave, s domaćim zvijezdama i vrhuncem u subotu, 20. prosinca 2025., kada na pozornicu stiže Siniša Vuco.

Cjelotjedni program – fešta počinje u ponedjeljak!

Ne propustite nijednu večer! Evo tko vas zabavlja ovog tjedna:

Ponedjeljak, 15. 12.: Rasplesani početak tjedna uz Grupu Best .

Rasplesani početak tjedna uz . Utorak, 16. 12.: Za dobar ritam pobrinut će se Bojan Pavlović .

Za dobar ritam pobrinut će se . Srijeda, 17. 12.: Na scenu stiže moćni Ludwig Bend .

Na scenu stiže moćni . Četvrtak, 18. 12.: Uzbudljiva glazba uz Pink Panther Band .

Uzbudljiva glazba uz . Petak, 19. 12.: Za zagrijavanje vikenda zaduženi su DJ Škvorc – Taxi Bend .

Za zagrijavanje vikenda zaduženi su . Subota, 20. 12.: Spektakl Siniše Vuce!

Vrhunac tjedna je u subotu, kada se na Prokurative vraća Siniša Vuco! Očekuje nas nezaboravna noć puna hitova.

Ulaznice za Vucin koncert dostupne su putem sustava Adriaticket.

Također, rezervacije stolova za najbolji doživljaj obvezne su. Kontaktirajte:

Sette Sorelle: +385 91 277 6669

+385 91 277 6669 Debeli vepar: +385 98 187 4490

+385 98 187 4490 Bajamonti: +385 98 9072 167

+385 98 9072 167 Cheersmas: +385 91 576 9050

Vidimo se na najveselijem Adventu u gradu!