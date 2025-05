TEATAR UZ MORE Nikad veći interes publike! Prva izvedba već skoro rasprodana

Od svog nastanka 2021. godine ljetni kazališni festival Teatar uz more uživa veliku popularnost publike. Nije rijetkost čuti kako su kazališne izvedbe na Teatru uz more rasprodane danima, pa i tjednima unaprijed a čini se kako ni ova 5. sezona neće biti ništa drugačija.

"U posljednje četiri godine Teatar uz more napravio je nešto posebno i pokrenuo, ne samo u Splitu nego i u mnogim manjim gradovima, neki novi đir izlazaka uz kazališne izvedbe. Posebno kad je riječ o ljetnoj sezoni gdje se uz predstavu može i popiti piće u dobrom društvu a poslije predstave proćakulati, pa i upoznati glumce. I ove godine publika je uz nas jer evo već prva izvedba, najavljena za 17. srpnja već je gotovo rasprodana. Program će biti bogat, teme šarolike ali uvijek s istom mišlju da publika uživa u kvalitetnoj izvedbi dobrih kazališnih komedija." - Damir Bubalo, Teatar uz more

Kao što smo već najavili svečano otvorenje Teatra uz more 17. lipnja u 21h proteći će u društvu Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik.

Njihova najnovija komedija "Prigode beru jagode", splitskog autora i režisera Bojana Brajčića publiku će nasmijati odličnim realnim likovima te raznim mogućnostima prijevara unutar naše birokracije. U komeidji glume Kristian Šupe te Ana Perković i Lucija Alfier koje je splitska publika itekako upoznala kroz uloge u komediji "Dođi gola na večeru".

Komedija nas vodi u opskurni ured sumnjivog javnog bilježnika u kojem dvije žene koje se do tada ne poznaju zajednički prolaze kroz šumu hrvatske administracije.

Što može ovakav zaplet donijeti?

Puno smijeha, puno obrata i jednostavno pitanje tko je uopće tu pošten i zašto?

26. lipnja družimo se opet, na zahtjev publike, s najpoznatijim kazališnim bračnim parom Đurđom i Frankom.

Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca svojim bračnim dogodovštinama redovito nasmijavaju Hrvatsku a u Splitu će još jednom izvesti svoj veliki hit "Casabiancu".

Riječ je o urnebesnoj komediji koja prati dugogodišnji brak Đurđe i Franka (Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca). Prikazujući na vrlo duhovit način prosječan život bračnog para nasmijali su na tisuće ljudi u posljednjih godinu dana. Predstava je brzo osvojila srca publike svih generacija jer ma koliko se vremena mijenjala neke stvari uvijek ostaju iste!

Oni su Đurđa i Franko. Upoznali su se 60-ih. Ona je bila poduzetna, a on nagovorljiv. On kaže da je ona bila nasrtljiva, a ona da je on bio mlakonja. Gledali su Casablancu i započeli romansu. Bilo je lijepo dok je trajalo. A onda je došao brak. Pa djeca. Komunizam pa kapitalizam. Partija pa stranke.

Trendovi su se mijenjali, a Đurđa i Franko trajali. Ne bez problema. Jer kao što bi rekao Franko: Život se more opisat z tri besedi. Vavek neki k...

3. srpnja na Teatru uz more obilježit će se i poseban jubilej - čak 100. izvedba komedije "Kad udari južina" B GLAD produkcije.

Petri Kraljev ovo je bilo prvo autorsko djelo, a njoj i Jagodi Kumrić ova komedija bila je i prvi izlazak na kazališne daske. Sve nakon toga ispalo je povijest novije kazališne scene.

Samo u Splitu komedija "Kad udari južina" održala se čak 16 puta i to svaki put pred prepunom dvoranom. Na Teatru uz more Južina je krenula u svoju kazališnu avantura pa je red da 100. izvedbu i proslavimo na Teatru uz more.

Topla, emotivna i duhovita komedija govori o životnom prijateljstvu Mimi i Gite koje zapada u krizu jer mnoge stvari jedna drugoj nisu rekle do kraja iskreno. Prešućene istine uvijek nađu trenutak za isplivati na površinu i dovedu nas u nezgodne situacije iz kojih se treba ispetljati.

9. srpnja u Split stiže još jedna sasvim nova komedija - "Provod"

Autorski i režiserki je potpisuje zanimljiv tim glumaca Filip Detelić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Tin Sedlar i Matija Šakoronja koji jedva čekaju stati pred splitsku publiku.

Dosad su nas nasmijavali u raznim komedijama a s ovakvom ekipom na okupu smijeha sigurno faliti neće.

Komična misterija o pamćenju, prijateljstvu i granicama razuma.

Pet muškaraca budi se na nepoznatoj lokaciji.

Ne znaju gdje su.

Ne znaju kako su tu došli.

I, što je najgore, ne sjećaju se apsolutno ničega od prethodne noći.

Osim ako netko od njih zna nešto više...

Svaki smijeh skriva sumnju. Svaka šala – trag.

Dok oni otkrivaju što se dogodilo, glavno pitanje je hoće li njih petorica prije naći odgovore ili će odgovori prije pronaći njih?

Ulaznice za ove izvedbe već su u prodaji!

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)