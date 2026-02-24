Talijanski jezik otvara vrata svijeta: Upisi u Splitu, posjeti Dante Alighieri

Znanje stranog jezika danas je mnogo više od formalne vještine. Ono je prednost na tržištu rada, ključ za lakše putovanje i most prema novim kulturama. Upravo zato tečajevi talijanskog jezika u organizaciji Società Dante Alighieri – Comitato di Spalato i ove godine privlače velik interes polaznika.

Upisi su u tijeku, a programi su osmišljeni tako da odgovaraju svima – od potpunih početnika do onih koji žele usavršiti konverzaciju ili se pripremiti za međunarodno priznate ispite. Tečajevi su dostupni za sve uzraste i sve stupnjeve znanja, uključujući konverzacijske, online i intenzivne programe, kao i posebne tečajeve za studente i djecu. Polaznici mogu birati između grupne i individualne nastave, ovisno o vlastitim potrebama i tempu učenja.

Posebna prednost je fleksibilnost. Termini održavanja nastave dogovaraju se s polaznicima, što omogućuje jednostavno usklađivanje s poslovnim i privatnim obvezama. Nastava se odvija u Sinjskoj 2/IV, u neposrednoj blizini HNK, na lokaciji koja je lako dostupna iz svih dijelova grada.

Osim same nastave, polaznicima su na raspolaganju i dodatne pogodnosti: mogućnost dobivanja povlaštenih školarina za tečajeve talijanskog jezika u Italiji, polaganje međunarodno priznatih PLIDA ispita te korištenje bogate biblioteke u prostorijama Udruge.

Prijave na tečajeve traju do 1. ožujka 2026., a sve dodatne informacije dostupne su putem e-maila:

dante.split@gmail.com

Za sve koji razmišljaju o učenju talijanskog – bilo iz profesionalnih, akademskih ili osobnih razloga – ovo je prilika koju vrijedi iskoristiti. Talijanski jezik nije samo jezik, već ulaznica u svijet kulture, umjetnosti i novih mogućnosti.