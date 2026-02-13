Talijanski jezik nikad bliže, mogućnost povlaštenih školarina u Italiji! Upisi u tijeku u samom srcu Splita

Ljubitelji Italije, jezika, kulture i načina života ponovno dolaze na svoje. U splitskoj podružnici Società Dante Alighieri otvoreni su upisi na nove tečajeve talijanskog jezika, a interes, očekivano, ne jenjava.

Bilo da talijanski želite učiti iz profesionalnih razloga, zbog putovanja, studija ili čiste ljubavi prema jeziku, nova sezona nastave donosi programe prilagođene svim uzrastima i razinama znanja.

Tečajevi za svakoga

Ponuda uključuje konverzacijske, online i intenzivne tečajeve, kao i posebne programe za studente i djecu. Nastava se organizira u dogovoru s polaznicima, što omogućuje fleksibilnost i lakše uklapanje u svakodnevne obaveze.

Posebna pažnja posvećena je kvaliteti rada i pedagoškom pristupu, po čemu je Dante Alighieri već godinama prepoznat među polaznicima.

Više od učenja jezika

Učenje talijanskog ovdje ne znači samo savladavanje gramatike i vokabulara. Polaznici dobivaju priliku za polaganje međunarodno priznatih ispita PLIDA, ali i pristup biblioteci te dodatnim pogodnostima, uključujući mogućnost povlaštenih školarina za tečajeve u Italiji.

Za mnoge je upravo to prvi korak prema studiju, radu ili duljem boravku u zemlji koja je Dalmatincima oduvijek bila bliska.

Upisi traju još kratko

Prijave na tečajeve otvorene su do 15. veljače 2026., dok nastava započinje već 16. veljače. Sve informacije dostupne su putem e-maila dante.split@gmail.com, a nastava se održava u Sinjskoj ulici, u samom središtu grada.

Za one koji već dugo razmišljaju o učenju jezika – možda je upravo sada pravi trenutak. Talijanski jezik, uz sve svoje melodije, eleganciju i praktičnu vrijednost, može biti više od hobija. Može postati nova vještina, nova prilika i nova veza s Mediteranom koji dijelimo.