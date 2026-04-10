Stela Rade na Truck Showu, a večer završava uz Nedu Ukraden u Limitu!

Četvrti Truck Show Dalmacija, koji se 17. i 18. travnja održava na Stinicama u Splitu, ove godine donosi posebno snažan zabavni program koji će dodatno podići atmosferu ovog već prepoznatljivog događaja.

Uz impresivne kamione i bogat dnevni sadržaj, organizatori su pripremili i večernji program koji će privući sve generacije – od ljubitelja dobre glazbe do onih željnih pravog izlaska.

U subotu, 18. travnja, na pozornicu Truck Showa stiže Stela Rade, koja će svojim energičnim nastupom dodatno zagrijati atmosferu među publikom. Program počinje u 20 sati, a dodatni plus za sve posjetitelje jest činjenica da je ulaz besplatan, što ovaj događaj čini idealnim izborom za večernje druženje uz glazbu i jedinstven ambijent.

No tu zabava ne staje.

Nakon programa na Stinicama, službeni after party seli se u klub Limit, gdje posjetitelje očekuje noć za pamćenje. Na pozornicu stiže Neda Ukraden, jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, koja će svojim bezvremenskim hitovima rasplesati publiku do ranih jutarnjih sati, uz podršku popularne grupe Iluzija.

Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, a s obzirom na velik interes, očekuje se ispunjen klub i odlična atmosfera.

Truck Show Dalmacija tako i ove godine potvrđuje status događaja na kojem želite biti.