Tajanstveni Maškarani Party u restoranu Zora Bila: Maskirajte se i postanite netko drugi – barem na jednu večer

Ljubitelji dobre zabave, maski i malo misterije dolaze na svoje u ponedjeljak, 17. veljače, kada se u Sora Bila održava Maškarani Party, prvi takozvani “secret party” koji počinje od 20 sati.

Organizatori pozivaju sve goste da se maskiraju toliko uvjerljivo da ih – kako poručuju – “ni rođena mater ne može prepoznati”. Ideja večeri je jednostavna: doći, opustiti se, ludo se zabaviti i ostati anoniman.

Za dobru atmosferu pobrinut će se glazba uživo, dok će gastronomski dio večeri biti jednako poseban – najavljena je posebna maskirana večera, uz krafne za desert kao slatki završetak večeri.

„Život je maskenbal… sa tuđom maskom lakše se živi“, poručuju organizatori, naglašavajući kako je ovo večer u kojoj je dopušteno biti netko sasvim drugi – bez pitanja i bez otkrivanja identiteta.

Rezervacije su obavezne, a svi zainteresirani svoju mogu osigurati za sebe i ekipu putem kontakta navedenog na plakatu. Jedno je sigurno – oni koji dođu, znat će da su bili dio nečega posebnog, iako to nitko drugi možda nikad neće saznati.