Svjetsko prvenstvo će se moći gledati na YouTubeu, ali ima jedna caka

Svjetsko prvenstvo 2026. moći će se pratiti i putem YouTubea, no prijenosi neće biti dostupni u potpunosti za sve utakmice. FIFA je, naime, sklopila sporazum s tom platformom kako bi dodatno približila natjecanje mlađoj i globalnoj publici.

Prema dogovoru, nositelji televizijskih prava moći će emitirati dijelove utakmica uživo, uključujući prvih deset minuta svakog susreta. Ideja je da upravo taj uvod privuče gledatelje, koji bi potom ostatak utakmice pratili na tradicionalnim kanalima poput nacionalnih televizija.

Dio utakmica ipak će se moći gledati u cijelosti

Osim kratkih prijenosa, emiterima će biti omogućeno i emitiranje određenog broja cijelih utakmica na njihovim YouTube kanalima. Time se želi dodatno angažirati publika i usmjeriti je prema službenim prijenosima ostatka turnira. Detalji o tome koje će utakmice biti dostupne u cijelosti zasad nisu objavljeni.

FIFA je suradnju opisala kao potez koji bi mogao promijeniti način na koji se prati nogomet, posebno među mlađim generacijama koje sve više sadržaja konzumiraju putem digitalnih platformi.

Na YouTube stiže i bogata arhiva

Dogovor uključuje i objavu arhivskih snimki, uključujući cijele utakmice iz prošlosti te neke od najpoznatijih trenutaka iz povijesti svjetskih prvenstava.

Uz to, YouTube kreatori dobit će poseban pristup turniru koji će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. FIFA najavljuje da će im biti omogućen sadržaj iza kulisa kakav dosad nije bio dostupan javnosti.

Predstojeće Svjetsko prvenstvo bit će najveće u povijesti, s ukupno 104 utakmice, a novi digitalni formati trebali bi dodatno proširiti njegov globalni doseg.