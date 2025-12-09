Svjetski luksuz po nevjerojatnim cijenama: Provjerite posebnu ponudu splitskog Culta za uređenje doma

Split je dobio novo referentno mjesto za vrhunski dizajn interijera. Cult Split na adresi Domovinskog rata 104A postao je ključna destinacija za arhitekte, investitore i klijente koji žele podići kvalitetu uređenja prostora na premium razinu. Riječ je o jedinstvenom showroomu i prodajnom centru koji okuplja najjače talijanske proizvođače porculanske keramike i njemačku sanitarnu opremu poznatu po preciznosti i dugotrajnosti.

Nije manje važno spomenuti da se u sklopu Cult Splita nalazi i prvi Laminam Concept Store u Hrvatskoj. No središte ponude čine pažljivo odabrani brendovi porculanskih pločica i sanitarija koji su zbog svoje kvalitete i dostupnosti postali posebno privlačni kupcima i projektantima.

Vrhunski brendovi uz trenutnu isporuku

Posebnu pozornost privlače talijanske pločice Keope i Graniti Fiandre, dostupne odmah i bez dugih rokova isporuke. Odabrane serije trenutačno su snižene na iznimno povoljnih 16 eura po kvadratu bez PDV-a, što je rijedak slučaj u segmentu premium porculanske keramike. Ove pločice izrađuju se u više formata i debljina te se odlikuju vrlo niskom upojnošću, visokom otpornošću na habanje, vlagu, temperaturne razlike i mehanička opterećenja. Zbog toga su pogodne za kupaonice, kuhinje, terase, apartmane i prostore visoke frekvencije korištenja. Dostupne su mat, polirane i teksturirane površine, kao i različiti stupnjevi protukliznosti, što ih čini primjenjivima u širokom rasponu projekata od stambenih do komercijalnih.

Ponudu zaokružuje Dornbracht, jedan od najprestižnijih svjetskih proizvođača sanitarnih armatura. Kultni status stekao je zahvaljujući izradi iznimne preciznosti, tehnološki naprednim sustavima kontrole protoka i visokoj dugotrajnosti materijala. Keramički ulošci, stabilne završne obrade i ergonomija čine Dornbracht armature pouzdanim rješenjem za luksuzne stanove, vile, hotele i komercijalne objekte koji traže visoku razinu izvedbe i dugoročnu pouzdanost.

Cult ne funkcionira samo kao izložbeni prostor nego kao partnerski centar koji nudi projektiranje, tehničku podršku, savjete pri odabiru materijala te koordinaciju i nadzor tijekom uređenja. Klijenti tako dobivaju cjelovitu uslugu od prvog sastanka do završne izvedbe, što ubrzava procese i smanjuje rizik pogrešaka u izvođenju. Upravo ta kombinacija inspiracije, stručnosti i operativne podrške čini Cult jedinstvenim na domaćem tržištu.

Dostupnost i isporuka odmah

Sve pločice i sanitarije dostupne su odmah, što je iznimna prednost za investitore i izvođače koji rade u kratkim rokovima. Cult Split time se pozicionirao kao pouzdan partner modernog tržišta koje očekuje stabilne zalihe, kvalitetne materijale, brzu logistiku i jasno vođenje kroz cijeli proces uređenja.

Za sve koji planiraju renovirati dom, ured, apartman ili luksuzni objekt, Cult Split donosi jedinstvenu kombinaciju estetskih rješenja, tehničkih prednosti i akcijskih cijena. Showroom na adresi Domovinskog rata 104A mjesto je gdje inspiracija prelazi u realizaciju, a premium dizajn postaje dostupan odmah.

O CULTU

Cult je izrastao u lidera opremanja doma na premium razini. U desetljeću postojanja postao je jedan od vodećih hrvatskih dobavljača premium materijala za opremanje interijera i eksterijera, poznat po ekskluzivnom zastupništvu, projektnom menadžmentu i implementaciji više od stotinu renomiranih europskih brendova. Osim što je ekskluzivni zastupnik brendova za opremu kupaonica, podnih i zidnih obloga, bazena, wellness zona, radijatora, vrata i vrhunskog namještaja, tvrtka je specijalizirana i za projektiranje, nadzor i ugradnju. Valja istaknuti i postojeći izložbeni prostor Culta koji se prostire na više od 500 četvornih metara, gdje posjetitelji mogu pronaći odgovarajuće artikle i rješenja po mjeri uz bogat izbor tekstura, boja i završnih obrada. Cijeli prostor temelji se na ideji otvorenog i kreativnog workshopa koji pruža mogućnost otkrivanja i kombiniranja artikala uz premium uslugu stručnjaka.

O LAMINAM SHOWROOMU

Laminam showroom u Splitu predstavlja prvi specijalizirani koncept-store ovog brenda u Hrvatskoj i pozicionira grad kao novu referentnu točku za suvremeni dizajn. Prostor je osmišljen tako da arhitektima, investitorima i dizajnerima omogući uvid u cijele plohe velikog formata, njihove teksture i završne obrade. Showroom omogućuje detaljan pregled kombinacija boja, uzoraka i stilova, što olakšava donošenje projektantskih odluka i definiciju estetskog smjera prostora. Posjetitelji mogu vidjeti realne primjene Laminama u kuhinjama, kupaonicama, dnevnim boravcima, hodnicima, poslovnim prostorima i vanjskim oblogama. Prostor je zamišljen i kao edukacijsko mjesto, s fokusom na savjetovanje i tehničku podršku za razradu projekta. Time je Split dobio profesionalni centar u kojem se mogu razvijati i zahtjevniji dizajnerski koncepti. Otvaranjem showrooma, Laminam je postao dostupniji svima koji traže visoku estetiku, vrhunsku izvedbu i suvremena rješenja u uređenju. Laminam je porculanski materijal velikog formata, poznat po iznimnoj otpornosti, minimalnoj upojnosti i dugotrajnosti te po velikom rasponu dekorativnih završnih obrada. Zbog svoje čvrstoće i stabilnosti koristi se za podove, zidne obloge, kuhinjske radne ploče, kupaonske elemente, namještaj i vanjske fasade. Posebnost Laminama je mogućnost stvaranja kontinuiranih površina bez vidljivih fuga, čime se postiže luksuzan i suvremen izgled prostora. Materijal je otporan na ogrebotine, UV zračenje, vlagu, toplinske šokove i kemikalije, što ga čini izuzetno praktičnim za svakodnevnu upotrebu. Upravo zato Laminam sve češće biraju arhitekti koji žele spoj estetike, tehnologije i trajnosti u jednome.