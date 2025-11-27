Svjetski dan maslina: Maslina je simbol mira, mudrosti i sklada

UNESCO je 2019. godine službeno proglasio 26. studenoga Svjetskim danom maslina i dodao ga na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Međunarodno vijeće maslina prigrlilo je praznik, poznat i kao Svjetski dan masline ili Svjetski dan masline i maslinovog ulja.

Važnost masline

UNESCO ističe važnost masline, čija je grana dugo “simbolizirala mir, mudrost i sklad”. Naravno, njezino značenje nije samo simbolično: „Očuvanje i uzgoj masline sve je veći imperativ dok se svijet bori i prilagođava klimatskim promjenama. Zaštita kulturne i prirodne baštine, uključujući krajolike, u središtu je misije UNESCO-a. Cilj Svjetskog dana maslina je potaknuti zaštitu stabla masline i vrijednosti koje utjelovljuje, kako bi se uvažio njezin važan društveni, kulturni, gospodarski i ekološki značaj za čovječanstvo.”

U govoru u čast Svjetskog dana maslina ove godine, europski povjerenik Janusz Wojciechowski istaknuo je da sektor maslina pruža “potrošačima u Europi i [u cijelom] svijetu zdrav, siguran i održiv proizvod”.

Uz priznanje tradicionalne mediteranske prehrane koje je raslo posljednjih godina, uloženi su napori da se kvantificiraju prednosti maslinovog ulja. Znanstvenici su pronašli dokaze da nam ekstra djevičansko maslinovo ulje pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, moždanog udara, Alzheimerove bolesti, dijabetesa, raka, osteoporoze, reumatoidnog artritisa, visokog kolesterola i još mnogo toga.

Pomoć okolišu

Istraživači su također pokazali da stabla masline mogu pomoći okolišu. Prema Međunarodnom vijeću za masline, na svaku litru proizvedenog djevičanskog maslinovog ulja iz atmosfere se ukloni 10,65 kg ugljičnog dioksida. Hektar stabala maslina može nadoknaditi ugljični otisak jedne osobe, a svjetska proizvodnja maslinovog ulja apsorbira količinu ugljičnog dioksida koju proizvodi grad veličine Hong Konga.

Kako bi ove godine proslavili Svjetski dan maslina, Međunarodno vijeće maslina i vlada Gruzije organizirali su međunarodni online seminar fokusiran na trendove na međunarodnom tržištu maslinovog ulja. Na seminaru su sudjelovali predstavnici gruzijske vlade, Međunarodnog vijeća za masline, Europske komisije, Sjevernoameričke udruge maslinovog ulja i Kulinarskog instituta Amerike.

