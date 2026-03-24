Svijet sporta zavijen u crno, preminula velika nada kolumbijskog nogometa

Kolumbijski nogomet zavijen je u crno nakon smrti mladog igrača i velike nade Millonariosa, Santiaga Castrillona.

Tragedija se dogodila u subotu, 21. ožujka, kada se Castrillon srušio usred utakmice nacionalnog U-20 prvenstva protiv Santa Fea. Liječnička služba odmah je reagirala te je hitno prevezen u bolnicu u glavnom gradu, prenosi gol.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mladi nogometaš primljen je na odjel intenzivne njege, gdje je bio pod specijaliziranim nadzorom kardiološkog tima. Unatoč silnim naporima liječnika, preminuo je u nedjelju navečer.

Ova tragedija potresla je cijelu nogometnu javnost, a dolazi samo nekoliko dana uoči prijateljske utakmice Hrvatske i Kolumbije koja se igra 27. ožujka, pola sata nakon ponoći (0:30) s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu.

Otac otkrio potresne detalje

Castrillon se preselio u Bogotu sa samo 12 godina kako bi ostvario san da postane profesionalni nogometaš. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije kluba, trenirao s prvom momčadi Millonariosa i bio na korak do službenog debija, no stigla je najtužnija vijest.

"Uvijek sam mu govorila, kad budeš debitirao, bit ću tamo i reći ću uspjeli smo. Nismo uspjeli", izjavila je njegova majka Nidia Gomez kroz suze.

"Molio sam Boga da ga podigne, nije mi bilo važno hoće li igrati, samo da ustane. Nije se dogodilo", rekao je potreseni otac Luis, pa otkrio više o okolnostima tragedije:

"Igrao je, dobio je udarac loptom u prsa, točno u srce... Došlo je do problema sa srcem, a tijekom reanimacije izgubljeno je vrijeme zbog čega mozak nije dobio kisik", otkrio je.

Od mladog nogometaša oprostili su se brojni igrači i klubovi, a posebno emotivnu poruku poslao je legendarni Radamel Falcao: "Odlazi suigrač pun snova i talenta. Nastavit ćemo se boriti za ono o čemu je sanjao", poručio je.