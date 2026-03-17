Svi žele Vuškovića! Zainteresirani Barca, Real, Bayern i City: "Ne mogu i ne želim ništa govoriti o tome"

Senzacionalni Luka Vušković ove je sezone u dresu HSV-a nastavio tamo gdje je stao igrajući za poljski Radomiak i belgijski Westerlo. Na trećoj uzastopnoj posudbi fenomenalni mladi Splićanin briljira i poslije svega ne čudi što mu je cijena odletjela u nebo te u ovom trenutku Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura.

Vušković je oduševio Nijemce, pokupio je niz individualnih priznanja i svojim igrama privukao interes platežno najmoćnijih europskih klubova. Prema posljednjim informacijama, u svojim bi ga redovima htjeli vidjeti Barcelona, Real Madrid, Bayern i Manchester City. Svi oni imaju svoju računicu i nadanja da bi sjajnog stopera koji je prije nekoliko tjedana proslavio 19. rođendan mogli privoliti na potpis, prenosi Gol.hr.

Tottenham bi ga mogao prodati prije debija

Naravno, zadnju riječ dat će Tottenham koji je Vuškovića kupio iz Hajduka za 11 milijuna eura. Petogodišnji ugovor između Spursa i Vuškovića stupio je na snagu ljetos i traje do ljeta 2030. godine, a sve je više onih koji vjeruju da bi ga Tottenham mogao prodati prije nego upiše ijedan službeni nastup za njihovu prvu momčad.

U razgovoru za Bild Vušković se osvrnuo na priče o mogućoj ljetnoj prodaji:

"Ne mogu i ne želim ništa govoriti o tome, ja sam igrač Tottenhama i imam ugovor do 2030. godine."

Na pitanje je li dolazak na posudbu u HSV bila najbolja odluka u njegovoj karijeri, Vušković je bez krzmanja odgovorio:

"Da, znao sam to prvog dana kad sam došao ovdje."

Još je rekao da mu je san da skupa zaigraju on i brat Mario kojem najesen ističe četverogodišnja suspenzija zbog dopinga, a otkrio je i da pokušava ignorirati društvene mreže:

"Pokušavam ne razmišljati previše o tome i ne pratim previše društvene mreže. Tottenham mi je dodijelio psihologinju koja mi puno pomaže savjetima kako se nositi s raznim situacijama", poručio je mladić koji je i sadašnjost i budućnost hrvatskog nogometa.