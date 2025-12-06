Sveti Nikola danas stiže u Mall of Split, najmlađe očekuje slatko iznenađenje!

U Mall of Split danas vlada posebno blagdansko raspoloženje jer omiljeni dječji svetac, Sveti Nikola, stiže razveseliti najmlađe.

Program uključuje i čarobnu predstavu „Tko će dobiti najljepši dar“, koja donosi toplinu, radost i duh darivanja, a mališani koji susretnu Svetog Nikolu dobit će slatko iznenađenje.

Dodatnu notu blagdanske čarolije donosi i poseban sandučić želja, pa brojna dječja pisma danas pronalaze svoj put upravo ovdje, u ozračju ispunjenom uzbuđenjem i nadom.

U popodnevnim satima Mall of Split pretvorit će se u mjesto gdje će mašta i blagdanski duh zasjati punim sjajem.

Mall of Split, najčarobnije mjesto ovog prosinca.