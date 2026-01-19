Danas je svečano obilježena 150. obljetnica rođenja Milana Begovića, jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika i dramatičara. Tim je povodom, u njegovu čast, održana lutkarska predstava "Ero s onoga svijeta", kojom je još jednom potvrđena trajna vrijednost Begovićeva književnog i kulturnog nasljeđa.

Program obilježavanja započeo je prije same izvedbe predstave, a u njemu su sudjelovali učenici Osnovne škole Milana Begovića, koji su svojim nastupima dali poseban pečat ovoj svečanosti. Učenici su izveli recitacije Begovićevih stihova, nastupio je školski zbor s prigodnim pjesmama, a poseban dojam na publiku ostavile su izvedbe ojkanja i tradicionalnoga vrličkog kola, čime je istaknuta bogata kulturna baština Begovićeva zavičaja.

Uz glazbeno-scenski program, Osnovna škola Milana Begovića, odnosno učenička zadruga ZVRK, predstavila je izložbu učeničkih radova i umjetnina inspiriranih književnošću, tradicijom i likom Milana Begovića. Izložba je privukla veliku pozornost posjetitelja te pokazala kreativnost, trud i umjetničku osjetljivost učenika.

Središnji dio programa bila je lutkarska predstava "Ero s onoga svijeta" u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka, koja je izazvala oduševljenje publike svih generacija. Dinamična i duhovita izvedba, uz prepoznatljive likove i glazbu, još je jednom potvrdila bezvremensku vrijednost ovoga djela te njegovu bliskost publici i danas.

Veliko oduševljenje prisutnih izazvali su i učenici Osnovne škole Milana Begovića svojim nastupima, koji su pokazali kako se književna i kulturna baština može uspješno približiti mlađim naraštajima. Cijeli događaj protekao je u svečanom i radosnom ozračju, dostojno obilježavajući 150 godina od rođenja Milana Begovića i potvrđujući njegov trajni utjecaj na hrvatsku kulturu i umjetnost.