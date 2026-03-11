Sve što trebate znati o Festivalu Vino Dalmacije u Splitu

Riječ je o godišnjem susretu vinara, ugostitelja, trgovaca i sommeliera koji žele upoznati najvažnija vina regije uoči turističke sezone, ali i ljubitelja vina koji na jednom mjestu žele kušati različita vina i pronaći nove favorite.

Što vas očekuje na festivalu

Na festivalu će se predstaviti vinari iz cijele Dalmacije, a posjetitelji će imati priliku kušati najvažnije sorte regije poput plavca malog i pošipa, ali i brojne druge dalmatinske sorte. Uz promenadno kušanje, festival donosi i program sedam vinskih radionica koje vode renomirani sommelieri i vinski stručnjaci. Program radionica i ulaznice možete potražiti ovdje.

Posjetiteljima je osiguran besplatan parking u garaži AC Hotela by Marriott Split, dostupan do popunjenja kapaciteta. Organizatori preporučuju dolazak bez automobila te su osigurali promo kod za popust na Uber vožnje, kako bi posjetitelji mogli odgovorno uživati u kušanju vina i sigurno stići kući.

Film Tomislava Krnića i nagrada Miljenko Grgić

U sklopu otvorenja festivala u 13 h obilježit će se 10. obljetnica smrti Zlatana Plenkovića, jednog od pionira modernog dalmatinskog vinarstva. Tom prigodom bit će prikazan kratki film „Ostavština legende“ autora Tomislava Krnića, snimatelja i dokumentarista poznatog po serijalu Dulum zemlje. Film donosi osobni pogled na Plenkovićev život, njegovu viziju i nasljeđe koje je trajno obilježilo razvoj vina s južnih padina Hvara. Dodijelit će se i nagrada Miljenko Grgić, priznanje za izniman doprinos razvoju dalmatinskog vinarstva i međunarodnoj afirmaciji regije.

Međunarodni interes za Dalmaciju

Ovogodišnje izdanje festivala obilježava i predstavljanje posebnog priloga o Dalmaciji koji izlazi u ožujskom izdanju svjetski relevantnog vinskog magazina Decanter. Festivalu će tim povodom prisustvovati i predstavnici redakcije, kao i brojni međunarodni vinski autori koji će u danimaprije festivala, u sklopu studijskog putovanja organiziranog uz podršku Hrvatske turističke zajednice, upoznati dalmatinske vinograde i vinarije.

Lokacija: AC Hotel by Marriott Split

Datumi: petak 13. i subota 14. ožujka 2026.

Radno vrijeme festivala: 13:00 – 19:00

Cijena dnevne ulaznice: 30 €

Parking: besplatan do popunjenja kapaciteta

Uber kod 13.3.:FVD26-1

Uber kod 14.3. FVD26-2

Ulaznice pronađite OVDJE