Sve o ugradnji umjetnog kuka – od zahvata do rehabilitacije

Bol u kuku jedna je od najčešćih tegoba koja pogađa ljude starije dobi, ali i one koji su imali ozljede ili boluju od reumatskih bolesti. Kada hodanje postane bolno, a svakodnevne aktivnosti otežane, rješenje može biti ugradnja umjetnog kuka - endoproteze. Riječ je o jednom od najsigurnijih i najuspješnijih zahvata moderne ortopedije.

Što je endoproteza kuka?

Endoproteza, odnosno umjetni kuk, kirurški je implantat koji zamjenjuje oštećeni zglob. Najčešće se ugrađuje totalna proteza koja mijenja i čašicu i glavu bedrene kosti, dok se kod pojedinih slučajeva koristi parcijalna proteza. Kandidati su najčešće osobe s artrozom, posljedicama prijeloma ili reumatskim bolestima kod kojih je bol postala svakodnevna i pokretljivost ozbiljno ograničena.

Kada je operacija potrebna?

Prvi korak je uvijek konzervativno liječenje. Kod blažih oštećenja zgloba kuka tegobe se često ublažavaju fizikalnom terapijom, lijekovima protiv bolova ili injekcijama hijaluronske kiseline i kortikosteroida. Promjene u životnom stilu, poput gubitka viška kilograma ili prilagodbe tjelesne aktivnosti, također mogu privremeno olakšati stanje.

No, ako bol u kuku i dalje onemogućava hodanje, uzrokuje noćne bolove i ograničava osnovne aktivnosti, tada je operacija jedino rješenje. Odluku donosi ortoped na temelju pregleda i snimki.

Kako izgleda operacija?

Zahvat ugradnje endoproteze kuka traje oko sat i pol i izvodi se u općoj ili regionalnoj anesteziji. Kirurg uklanja oštećene dijelove zgloba i ugrađuje protezu od metala, keramike ili polietilena. Zahvaljujući suvremenim tehnikama, gubitak krvi je minimalan, a pacijenti već unutar nekoliko dana počinju hodati uz pomoć fizioterapeuta. Iskustva pokazuju da se bol značajno smanjuje i prestaje već u prvim danima oporavka.

Oporavak i rehabilitacija

Rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze kuka počinje gotovo odmah. Već prvog dana nakon operacije pacijent, uz pomoć fizioterapeuta, ustaje iz kreveta i pravi prve korake. U početku se koriste hodalice ili štake kako bi se rasteretio novi zglob, ali cilj je da se što ranije potakne cirkulacija i mišići počnu ponovno raditi.

U narednim tjednima ključnu ulogu imaju fizioterapija i ciljane vježbe. Pacijenti uče pravilno sjedati, ustajati i hodati, a postupno se uvode vježbe za jačanje mišića bedra i zdjelice. Time se vraća stabilnost i sigurnost pokreta, što je nužno da bi se novi kuk pravilno „uhvatio“.

Većina pacijenata prelazi na samostalno hodanje unutar 6 do 8 tjedana. Ipak, potpuni oporavak traje dulje - najčešće od 3 do 6 mjeseci. U tom razdoblju pacijent se postupno vraća svakodnevnim aktivnostima poput vožnje automobila, penjanja uz stepenice ili laganih šetnji. Sport i zahtjevnije fizičke aktivnosti dopuštaju se tek nakon što liječnik potvrdi da je zglob dovoljno stabilan.

Moguće komplikacije i trajnost proteze

Komplikacije su rijetke, a najčešće uključuju infekciju, krvarenje ili iščašenje. Današnje proteze traju 15 do 20 godina, a često i dulje, osobito kod starijih pacijenata. Ako se proteza istroši ili dođe do problema, izvodi se revizijska operacija kojom se ugrađuje nova proteza.

Novi život bez boli

Pacijenti koji prođu ovaj zahvat često kažu da im je operacija promijenila život – ponovno mogu hodati bez boli, penjati se stepenicama ili uživati u šetnjama i aktivnostima koje su godinama bile ograničene. Upravo zato se ugradnja umjetnog kuka smatra jednim od najvažnijih dostignuća moderne medicine.

Više o ovoj temi, kao i detaljan vodič o ugradnji endoproteze kuka i rehabilitaciji, pročitajte na blogu Poliklinike Priska Med.