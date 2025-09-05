Sve nedjelje u Jokeru od rujna do Božića su radne!

Pripremite se za vikend shoppinge bez stresa, jer će centar Joker raditi sve nedjelje u rujnu, listopadu, studenom i prosincu (osim zadnje nedjelje u godini). Popis radnih nedjelja u Jokeru u 2025. godini pogledajte na ovom linku.

A kako je nedjelja pred nama prva u nizu radnih nedjelja u Jokeru u 2025. godini, trgovački centar Joker je tom prigodom odlučio nagraditi svoje kupce.

Ako planirate ove nedjelje 7.9.2025. posjetiti Joker da biste obavili shopping za povratak školi, za vas imamo dobre vijesti – svaku Back to School kupovinu u vrijednosti iznad 20 eura, Joker nagrađuje kino ulaznicom za film po izboru u CineStaru Joker ili praktičnim blokićem/magnetom koji će biti koristan dodatak za svakodnevne bilješke.

Potražite promotivni nagradni korner u prizemlju Jokera i uz predočenje računa preuzmite svoju nagradu.