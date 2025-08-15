Close Menu

Sve je spremno za 10. revijalni vaterpolo turnir "Šušur" i završnicu Gusarskih dana

Vidimo se u ponedjeljak 18.8. u Omišu!

Omiš, u ponedjeljak 18. kolovoza, očekuje kulminaciju ljetne vreve, a uz kombinaciju pravog ljetnog sporta i autohtonih gusara program koji su pripremili trajat će od popodneva do dugo u noć.

U popodnevnim satima započinje 10. revijalni vaterpolo turnir “Šušur”, koji će i ove godine okupiti šest ekipa spremnih na borbu, ali i pravu sportsku zabavu. Prema tradiciji, svaku momčad čine udruženi jedan kafić i jedan restoran, a jedino pravilo koje se strogo poštuje jest: profesionalci smiju sudjelovati samo navijanjem s tribine! Iznimka su oni koji su u profesionalnim vodama plivali prije više od pet godina. Ova manifestacija, koja već deset godina okuplja ugostitelje, sportaše-amateri i vjerne navijače, prepoznata je kao jedan od najpozitivnijih ljetnih događaja u gradu Omišu. Zajedništvo, sportski duh i dobra priča njeguju se s posebnom strašću.

Organizator poručuje: "Revijalni vaterpolo turnir Šušur postao je neizostavan dio ljeta u Omišu na radost kako lokalnog stanovništva tako i turista. Ove godine obilježava se deseta jubilarna godina popularnog turnira, a događaj će biti organiziran u sklopu trećeg Gusarskog dana kada se očekuje i koncert Dražena Zečića. Ideja za prvi Šušur potekla je od članova kluba te nekolicine njegovih pristaša i zaljubljenika u vaterpolo. Po uzoru na nogometni turnir Četiri kafića cilj je bio osmisliti nešto slično, ali na vaterpolo terenu i s elementima Divlje lige u Dubrovniku.

gusarska vecer omis 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Ovim turnirom Vaterpolo klub Omiš pokušava približiti čari vaterpolo igre svakome tko još nije stavio kapicu na glavu te oživjeti uspomene starim članovima kluba koji su svoju kapicu o klin davno objesili, ali i okupiti sve zaljubljenike u ovaj sport pa i pridobiti još mnogo novih.

Turnir je koncipiran kao jednodnevno natjecanje na kojem sudjeluje šest ekipa koje čine amateri i bivši vaterpolisti grada Omiša i okolice."

Ovogodišnje ekipe su:

1. Konoba Joskan i CB Bagulin

2. Restoran Rogač Duće

3. Restoran Bastion i CB Turjun (branitelj naslova)

4. Ravnice Holding

5. CB Jure

6. 212 Bar & Lounge i Restoran Espana

Cilj turnira je prikupljanje sredstava za funkcioniranje vaterpolo kluba. Kao i prijašnjih godina očekujemo veliku posjećenost i nadamo se da će publika uživati u uspješnim i onim manje uspješnim pokušajima vaterpolo igre - kažu nam iz Vaterpolo kluba Omiš.

Kad sunce krene zalaziti, u 21:30 sati, na pozornicu će se popeti legenda dalmatinskih fešti- Dražen Zečić! Uz njegove hitove, Omiš će se zatvoriti treći i posljednji dan Gusarskih dana ovoga ljeta, a očekivani spoj sporta, glazbe i ljetnog đira čine ovo dalmatinsko mjestom lokacijom koju želite posjetiti.

Vidimo se u ponedjeljak u Omišu, prvo navijamo, a onda feštamo!

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0