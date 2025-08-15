Sve je spremno za 10. revijalni vaterpolo turnir "Šušur" i završnicu Gusarskih dana

Omiš, u ponedjeljak 18. kolovoza, očekuje kulminaciju ljetne vreve, a uz kombinaciju pravog ljetnog sporta i autohtonih gusara program koji su pripremili trajat će od popodneva do dugo u noć.

U popodnevnim satima započinje 10. revijalni vaterpolo turnir “Šušur”, koji će i ove godine okupiti šest ekipa spremnih na borbu, ali i pravu sportsku zabavu. Prema tradiciji, svaku momčad čine udruženi jedan kafić i jedan restoran, a jedino pravilo koje se strogo poštuje jest: profesionalci smiju sudjelovati samo navijanjem s tribine! Iznimka su oni koji su u profesionalnim vodama plivali prije više od pet godina. Ova manifestacija, koja već deset godina okuplja ugostitelje, sportaše-amateri i vjerne navijače, prepoznata je kao jedan od najpozitivnijih ljetnih događaja u gradu Omišu. Zajedništvo, sportski duh i dobra priča njeguju se s posebnom strašću.

Organizator poručuje: "Revijalni vaterpolo turnir Šušur postao je neizostavan dio ljeta u Omišu na radost kako lokalnog stanovništva tako i turista. Ove godine obilježava se deseta jubilarna godina popularnog turnira, a događaj će biti organiziran u sklopu trećeg Gusarskog dana kada se očekuje i koncert Dražena Zečića. Ideja za prvi Šušur potekla je od članova kluba te nekolicine njegovih pristaša i zaljubljenika u vaterpolo. Po uzoru na nogometni turnir Četiri kafića cilj je bio osmisliti nešto slično, ali na vaterpolo terenu i s elementima Divlje lige u Dubrovniku.

Ovim turnirom Vaterpolo klub Omiš pokušava približiti čari vaterpolo igre svakome tko još nije stavio kapicu na glavu te oživjeti uspomene starim članovima kluba koji su svoju kapicu o klin davno objesili, ali i okupiti sve zaljubljenike u ovaj sport pa i pridobiti još mnogo novih.

Turnir je koncipiran kao jednodnevno natjecanje na kojem sudjeluje šest ekipa koje čine amateri i bivši vaterpolisti grada Omiša i okolice."

Ovogodišnje ekipe su:

1. Konoba Joskan i CB Bagulin

2. Restoran Rogač Duće

3. Restoran Bastion i CB Turjun (branitelj naslova)

4. Ravnice Holding

5. CB Jure

6. 212 Bar & Lounge i Restoran Espana

Cilj turnira je prikupljanje sredstava za funkcioniranje vaterpolo kluba. Kao i prijašnjih godina očekujemo veliku posjećenost i nadamo se da će publika uživati u uspješnim i onim manje uspješnim pokušajima vaterpolo igre - kažu nam iz Vaterpolo kluba Omiš.

Kad sunce krene zalaziti, u 21:30 sati, na pozornicu će se popeti legenda dalmatinskih fešti- Dražen Zečić! Uz njegove hitove, Omiš će se zatvoriti treći i posljednji dan Gusarskih dana ovoga ljeta, a očekivani spoj sporta, glazbe i ljetnog đira čine ovo dalmatinsko mjestom lokacijom koju želite posjetiti.

Vidimo se u ponedjeljak u Omišu, prvo navijamo, a onda feštamo!