Super ponude koje ne želite propustiti!

Stigao je novi katalog Diskonta Stanić koji donosi odlične popuste i neodoljive proizvode dostupne na 30 lokacija diljem Hrvatske! Od 18. rujna do 1. listopada očekuje vas bogata ponuda omiljenih proizvoda po cijenama koje će vas osvojiti.

Za ljubitelje sireva – polutvrdi i tvrdi sirevi, narezani ili u komadu, idealni za jesenska druženja i ukusne plate. Posebno izdvajamo Edamer sir narezani (500 g) za 4,99 € te Didov ovčji tvrdi sir četvrtinka za 19,99 €.

Suhomesnati proizvodi i dodaci – pršut, kulen, domaći ajvar, maslinovo ulje i još mnogo delicija. U katalogu se ističu Bakina kuhinja domaći ajvar (350 g) za 3,39 €, pršut narezani (500 g) za 9,49 € i ekstra djevičansko maslinovo ulje (1 l) za 5,99 €.

Slatki oproštaj od ljeta – uživajte u sladoledima s popustima i do 50%! Ne propustite novi Häagen-Dazs Red Velvet (420 ml) po cijeni od 3,09 €.

Posebna ponuda za ugostitelje – velika pakiranja za najbolji omjer cijene i kvalitete: smrznuta borovnica (2,5 kg) za 13,99 €, miješane gljive s vrganjima (2,5 kg) za 9,99 € te smrznuti njoki (2,5 kg) za 4,49 €.

Za ljubitelje kave – Lavazza kava u zrnu (1 kg) po sjajnoj cijeni od 19,99 €, a tu je i mlijeko za kavu s 3,5% m.m. (1 l) za 1,19 €.

Zdrava i praktična rješenja – smrznuto povrće i riba uvijek pri ruci. Primjerice, Bonduelle brokula (400 g) za 1,79 € ili mix povrća za bosanski lonac (400 g) za samo 0,99 €.

Ponuda vrijedi od 18. rujna do 1. listopada – požurite po svoje favorite i uživajte u vrhunskoj kvaliteti po super cijenama!

