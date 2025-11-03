Studeni u znaku znanosti: Eureka poziva na STEM radionice i javne događaje projekta SVJETIONIK

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka poziva građane, djecu, roditelje i sve zainteresirane na sudjelovanje u nizu edukativnih i javnih događanja koji će se tijekom studenoga održati u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost.

Aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u potpunosti besplatno.

Pozivamo vas da se uključite u neke od sljedećih aktivnosti:

1) STEM ciklusi radionica za djecu i mlade

Radionice iz područja klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije i održivih tehnologija provode se u četiri ciklusa svakog ponedjeljka i srijede u prostoru Udruge za popularizaciju znanosti Eureka (Vrančićeva 1, Split).

Termini u studenom:

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. i 26. studenoga 2025.

Vrijeme održavanja: 17:30 – 20:30 kroz četiri uzastopna ciklusa radionica.

Prijave su obavezne putem obrasca: Prijavni obrazac

2) Javne manifestacije

Tijekom studenoga održavaju se dva velika javna događaja osmišljena za djecu, obitelji i širu javnost, s ciljem popularizacije znanosti kroz interaktivne sadržaje i iskustveno učenje.

studenog 2025. – STEM dan izazovaJoker centar, Put Brodarice 6, Split | 16:00 – 19:00Interaktivne postaje, znanstveni eksperimenti uživo i izazovi za cijelu obitelj. studenog 2025. – STEM Escape Room „Spasimo planet” Joker centar, Put Brodarice 6, Split | 16:00 – 19:00Edukativna avantura u kojoj sudionici rješavaju STEM zagonetke kako bi spasili Zemlju od klimatske krize.

Za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava, dovoljno je samo doći i uključiti se!

U okviru projekta u studenom se provode i stručni studijski posjet te edukacije za jačanje STEM kompetencija nastavnika i djelatnika organizacija civilnog društva. Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.