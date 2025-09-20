Struja poskupljuje, subvencije se smanjuju: Evo zašto je idealan trenutak za ugradnju solarne elektrane

Od studenoga računi za struju bit će viši za oko sedam posto, a od siječnja 2026. ukupni porast iznosit će oko dvanaest posto u odnosu na sadašnje cijene. Uz smanjenje subvencija, građani će od jeseni plaćati znatno skuplju energiju.

Nova pravila za solare od 2026.

Od početka iduće godine uvodi se novi model obračuna za vlasnike solarnih elektrana. Neto obračun (kilovatsat za kilovatsat) odlazi u povijest, a otkup viškova energije bit će definiran drugačije nego dosad. To znači da će kućanstva koja priključe elektranu nakon Nove godine imati drugačije uvjete nego oni koji to učine do kraja 2025.

Zašto reagirati sada?

Struja poskupljuje, subvencije se smanjuju, a nova pravila mogla bi usporiti povrat ulaganja. Oni koji elektranu postave u idućim mjesecima zadržat će povoljnije uvjete, dok će istovremeno dugoročno smanjiti svoje račune u razdoblju stalnog rasta cijena.

Sigurna investicija

Solarna elektrana ostaje dugoročno isplativa i pouzdana investicija. No, trenutačne okolnosti čine je još privlačnijom za sve koji žele osigurati energetsku neovisnost i zaštitu od novih poskupljenja.

