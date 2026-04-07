Strani mediji: "Uskoro se očekuju dobre vijesti". Evo što je procurilo

Dok svijet s napetošću prati razvoj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, iz američkih i britanskih medija stižu prve naznake mogućeg smirivanja situacije.

Kako prenosi CNN, pozivajući se na regionalni izvor uključen u pregovore, “od obje strane uskoro se očekuju dobre vijesti”, što upućuje na potencijalni diplomatski pomak u posljednji trenutak.

Pakistan predložio primirje i produženje roka

Prema informacijama koje donosi BBC, pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je zaraćene strane na dvotjedno primirje kako bi se, kako je naveo, “omogućilo diplomaciji da dovede do konačnog završetka rata”.

Istodobno je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da produži ultimatum Iranu za dodatna dva tjedna, uz uvjet da Teheran u tom razdoblju ponovno otvori Hormuški tjesnac – ključnu točku globalne opskrbe energentima.

Diplomatske razgovore, prema istim izvorima, izravno koordinira zapovjednik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, a očekivanja su da bi dogovor mogao biti postignut vrlo brzo, čak i tijekom večeri.

Washington upoznat s prijedlogom

Bijela kuća potvrdila je da je Trump upoznat s prijedlogom primirja te da se odgovor očekuje uskoro.

Sam Trump izjavio je kako su Sjedinjene Države u “intenzivnim pregovorima” oko sukoba s Iranom, no nije želio otkrivati dodatne detalje.

Posrednici pokušavaju izbjeći eskalaciju

Uz Pakistan, ulogu posrednika imaju i Egipat, Turska te Saudijska Arabija, koji pokušavaju pronaći rješenje koje bi spriječilo daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku.

Sharif je poručio da diplomatski napori “napreduju stabilno, snažno i odlučno” te da postoji realna mogućnost konkretnih rezultata u bliskoj budućnosti.

Tračak nade usred globalne napetosti

U trenutku kada prijetnje i vojna retorika dominiraju javnim prostorom, informacije o mogućem dogovoru predstavljaju prvi ozbiljniji signal da bi kriza mogla biti riješena pregovorima.

Hoće li doista doći do preokreta – moglo bi biti jasno već u narednim satima.