Što su sexting, sextortion i ostali oblici rizičnog ponašanja među mladima? Doznajte sutra na panel raspravi u Podstrani

U srijedu, 3. prosinca 2025., u konferencijskoj sali zgrade Općine Podstrana održat će se panel rasprava pod nazivom “Tehnička, institucionalna i psihološka obrana od kibernetičkih napada”. Događaj traje od 17 do 18 sati, a okupit će stručnjake s područja pedagogije, psihoterapije, policijskog rada i kibernetičke sigurnosti. Panel će moderirati Mislav Kovač, istraživač kibernetičke sigurnosti s FESB-a.

Sudjeluju Danijela Perić Krstulović, socijalna pedagoginja i geštalt psihoterapeutkinja pod supervizijom, Ljiljana Čulić, pedagoginja, Ivna Poljak Marunica, policijska službenica za kibernetičku sigurnost, Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske, te Ivana Teklić, socijalna pedagoginja i članica stručne službe OŠ Strožanac.

Digitalno djetinjstvo i izazovi ranog korištenja ekrana

Panel će otvoriti raspravu o najranijem doticaju djece s tehnologijom. Stručnjaci će govoriti o tome kako ekrani utječu na predškolski uzrast, koje se navike stvaraju i zašto je rana prevencija ključna. Poseban naglasak stavlja se na mentalno zdravlje djece i adolescenata, koje je sve više povezano s pritiscima i očekivanjima na društvenim mrežama.

Sexting, sextortion i pritisci u digitalnom okruženju

U fokusu će biti i sve rašireniji oblici rizičnog ponašanja među mladima, poput sextinga i sextortiona, koji predstavljaju ozbiljan sigurnosni i psihološki rizik. Panelistice iz područja pedagogije i psihoterapije objasnit će kako mladi reagiraju na ovakve situacije, dok će policijske službenice prikazati proceduru i korake koji se poduzimaju kada do takvih slučajeva dođe.

Cyberbullying u osnovnim školama

Jedna od ključnih tema bit će cyberbullying, koji se sve češće prelijeva iz virtualnog u školski prostor. Ivana Teklić i Ljiljana Čulić govorit će o tome što se događa unutar škole kada se pojavi ovakav oblik nasilja, kako djeluju stručne službe te koji su najveći izazovi u zaštiti učenika. Objasnit će se i kako roditelji, učitelji i stručni tim mogu zajednički graditi sigurnije okruženje za djecu.

Policijski projekti i borba protiv internetskih prijevara

Predstavit će se projekt SafetyNet – Bitka za sigurnost, inicijativa PU splitsko-dalmatinske usmjerena na jačanje svijesti o digitalnim opasnostima i edukaciju građana. Bit će riječi i o najnovijim modusima računalnih prijevara, sve češćim na području županije i šire. Kroz konkretne primjere prikazat će se kako prepoznati prijevaru i koje metode zaštite mogu spriječiti financijsku štetu.

Panel u Podstrani donosi izravne odgovore stručnjaka na pitanja koja zaokupljaju roditelje, učenike, nastavnike i sve građane koji žele razumjeti prijetnje i sigurnosne izazove modernog digitalnog doba. Događaj je otvoren za javnost, a organizatori poručuju kako je cilj pružiti jasne i korisne smjernice za sigurnije i odgovornije korištenje tehnologije.