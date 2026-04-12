Što se događa u Mađarskoj i što će biti večeras? Javila nam se Marijana Puljak

Dok Mađari izlaze na birališta na izborima koji bi mogli označiti kraj 16-godišnje vladavine Viktora Orbana, pažnja Europe i svijeta usmjerena je prema Budimpešti. Riječ je o izborima čiji bi ishod mogao imati posljedice daleko izvan granica Mađarske i to od odnosa unutar Europske unije do geopolitičkog balansa prema Rusiji i političkih trendova na Zapadu.

Orban je tijekom godina izgradio model vlasti koji sam naziva "neliberalnom demokracijom", a koji je postao referentna točka za dio desnice u Europi i SAD-u. Ipak, nakon razdoblja ekonomske stagnacije i rasta životnih troškova, sve je više građana koji traže promjene.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Visoka izlaznost već u prvim satima glasanja sugerira da bi ovi izbori mogli biti prekretnica. Do 11 sati na birališta je izašlo gotovo 38 posto birača, znatno više nego na prethodnim izborima, a analitičari očekuju ukupnu izlaznost i do 80 posto.

Marijana Puljak je promatračica na povjesnim izborima u Mađarskoj. Trenutno se nalazi u Pečuhu gdje kao dio Delegacije Hrvatskog sabora nadgleda glasanje. Nazvali smo je.

"Promatramo i dajemo neovisnu procjenu"

"Članica sam izborne promatračke misije Parliamentary Assembly of the Council of Europe. To je tijelo koje okuplja zastupnike iz različitih europskih država i prati izbore kako bi se procijenilo jesu li slobodni, pošteni i u skladu s demokratskim standardima. Takve misije postoje jer izbori nisu samo tehnički proces glasanja, nego temelj demokracije. Promatramo cijeli proces, od medija i kampanje do samog dana izbora, i dajemo neovisnu procjenu", objašnjava Puljak ulogu delegacije u Mađarskoj.

Delegati dolaze iz 46 država članica Council of Europe, dakle gotovo iz cijele Europe.

"To osigurava političku i geografsku ravnotežu te daje dodatnu vjerodostojnost procjeni jer sudjeluju zastupnici različitih političkih opcija i država", dodaje Puljak.

Pitali smo je o njezinim predviđanjima događaja u Mađarskoj nakon zatvaranja birališta.

"Očekujem napetu i politički osjetljivu izbornu večer. Kampanja je bila obilježena ozbiljnim prigovorima na neravnopravne uvjete, posebno u medijima i korištenju državnih resursa. Ako rezultat bude tijesan, moguće su političke napetosti i osporavanja, pa će ključnu ulogu imati transparentnost institucija i povjerenje u izborni proces", govori Puljak.

Što će Orban ako izgubi?

Ukoliko izgubi izbore, Orban će izgubiti apsolutnu vlast nakon punih 16 godina. Mnogi se pitaju što će se dogoditi u tom slučaju.

"To je teško predvidjeti. Viktor Orbán već godinama gradi sustav s jakom kontrolom nad institucijama i medijima. U demokraciji se očekuje poštivanje volje birača, ali u ovako polariziranom okruženju presudno će biti hoće li rezultat biti jasan i vjerodostojan.

Na pitanje hoće li na ishod mađarskih izbora utjecati Trumpov “neuspjeh” u Iranu, Puljak odgovara:

"Viktor Orbán je računao na političku podršku Donalda Trumpa i dolazak JD Vance u Mađarsku, ali čini se da mu to nije donijelo očekivani efekt. Mađarske birače puno više zanima njihov svakodnevni život, cijene, standard i ekonomija. Izbore odlučuje kvaliteta života, a ne globalne teme poput Irana", zaključuje.