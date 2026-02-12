Što kažete na vjenčanicu Barbare Kolar?

Osim vokalnih sposobnosti izvođača, komentara na izbor pjesama i neizostavnih rasprava o reklamama, prvu polufinalnu večer Dore obilježio je i modni trenutak koji nije prošao nezapaženo. Outfit Barbare Kolar postao je jedna od najkomentiranijih tema večeri.

Voditeljica je za izlazak na pozornicu odabrala dugu, bijelu haljinu koja je istaknula njezinu figuru i eleganciju. Na društvenim mrežama nizali su se komplimenti na račun izgleda, a mnogi su primijetili da je svojim izdanjem uspjela zasjeniti i drugu voditeljicu, Ivu Šulentić.

Haljina koja je izazvala lavinu komentara

Ako ste se zapitali odakle dolazi efektna bijela kreacija, odgovor bi ih mogao iznenaditi. Riječ je o modelu Noah Strapless Satin Gown brenda Sau Lee, a haljina je zapravo - vjenčanica.

Model Noah opisan je kao glamurozna statement haljina izrađena od strukturiranog satena. Ima usku, dugu suknju kroja kolone koja prati liniju tijela, pojas u struku s unutarnjim ojačanjem, te naglašeni, čvrsto oblikovani volan na području poprsja. Upravo taj detalj daje joj dozu dramatičnosti i čini je upečatljivom na pozornici.

Trenutačno je dostupna u veličinama 38, 40 i 42, a cijena iznosi 715 eura, piše Index.