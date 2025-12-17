Što bolje opisuje Dalmaciju od ovih šest tradicionalnih jela?

Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje je nacionalna petogodišnja inicijativa Mastercarda koja ima za cilj definirati, zaštititi i promovirati hrvatsku kuhinju kao strateški turistički, kulturni i gospodarski resurs. Kroz suradnju s vrhunskim domaćim chefovima i stručnjacima, projekt svake godine stavlja fokus na jednu regiju i njezina reprezentativna jela, s ciljem izrade Manifesta hrvatske kuhinje, zbirke autentičnih recepata koji najbolje predstavljaju kulinarski identitet zemlje. Projekt je pokrenuo Mastercard, a podržavaju ga Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska gospodarska komora.

Prva regija projekta je Dalmacija gdje stručnu radnu skupinu čine chefovi Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Vjeko Bašić, Braco Sanjin i Marijo Curić, kulinarski konzultant Dino Galvagno te gastronom i savjetnik Radovan Marčić. Radna skupina definirala je i usuglasila standardizirane recepte za šest tradicionalnih, autentičnih jela koja čine Dalmaciju, a to su: crni rižoto od sipe, riblja juha, marinirana plava riba, pašticada s njokima, pečena riba na gradele s blitvom te brudet.

Crni rižoto od sipe

Crni rižoto od sipe, nekada sirotinjsko jelo, danas je nezaobilazan specijalitet Dalmacije, toliko da je teško zamisliti ijednu dalmatinsku svadbu. Od nekadašnje skromne verzije prerastao je u simbol mediteranske tradicije i bogatstva okusa, a sipa mu daje prepoznatljivu tamnu boju i duboku morsku aromu.

Riblja juha

Riblja juha najbolje se opisuje kao „malo more u tanjuru“ — jednostavno jelo koje je hranilo generacije i postalo temelj dalmatinske kuhinje. Može se pripremiti od kvalitetne ribe i rakova, ali i od one sitne, pa čak i travama obraslog kamena. Upravo ta pristupačnost i toplina učinile su je nezaobilaznim klasikom u Dalmaciji.

Marinirana plava riba

Marinirana plava riba stoljećima je prehranjivala Dalmaciju, jer je plave ribe bilo u izobilju, a mariniranje je omogućavalo dugotrajno čuvanje hrane. Kao spoj mora, soli i sunca, ovo jelo postalo je simbol dalmatinske kulinarske tradicije i podsjetnik na jednostavan, ali duboko ukorijenjen način života uz more.

Pašticada s njokima

Pašticada je izvorno nastala iz nužde: meso starijih krava mariniralo se i dugo kuhalo kako bi postalo mekano i ukusno. Prvi pisani recepti za današnju verziju pašticade pojavili su se u 15. stoljeću, prema neki m zapisima čuvaju se u arhivi Dubrovniku, a neosporan je utjecaj venecijanske kuhinje. Pašticada se danas smatra kraljicom dalmatinske, pa i hrvatske gastronomije te se poslužuje uz domaće njoke u svečanim prilikama.

Riba na gradele s blitvom

Riba na gradele s blitvom i krumpirom jedno je od najkarakterističnijih dalmatinskih jela, cijenjeno zbog potpune jednostavnosti i oslanjanja na svježinu namirnica. Pečena riba, lagano začinjena i poslužena uz blitvu, najbolje oslikava duh mora, sunca i tradicionalnog načina života uz more.

Brudet

Brudet je tradicionalno jelo koje su ribari pripremali od razne ribe i viška ulova, pretvarajući jednostavne sastojke u aromatično iskustvo. S vremenom je to skromno jelo preraslo u jedan od prepoznatljivijih simbola dalmatinske kuhinje, cijenjeno zbog svog rustikalnog karaktera i snažnog okusa mora.

Cilj projekta Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje ne staje na definiranju i standardizaciji recepata za tradicionalna jela, već i na prenošenju znanja i filozofije kuhanja drugim chefovima. Upravo zato vrhunski chefovi, članovi radne skupine za prvu regiju ovog projekta – Dalmaciju – organiziraju masterclass radionice. Masterclass će se održati u veljači 2026., a natječaj je otvoren i prijaviti se mogu kuharice i kuhari koji zadovoljavaju uvjete zaključno do 31. prosinca 2025. Prijavnicu i pravila natječaja pronađite na linku.