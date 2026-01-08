Stanovi kakvi se rijetko viđaju: Novi projekt na atraktivnoj lokaciji u Splitu

Agencija za nekretnine Splitski Vali ekskluzivno posreduje u prodaji više stambenih jedinica u novom, planski razvijanom kvartu na atraktivnoj lokaciji na Duilovu, jednom od sve traženijih dijelova Splita za suvremeni obiteljski život.

Riječ je o projektu koji objedinjuje modernu arhitekturu, visokokvalitetne materijale i pažljivo osmišljene stambene prostore, prilagođene potrebama današnjeg stanovanja. Poseban naglasak stavljen je na funkcionalnost, energetsku učinkovitost i estetiku, uz dizajn pročelja kakav dosad nije viđen na ovom području.

Lokacija projekta nudi ravnotežu između urbanog života i mirnog okruženja. U neposrednoj blizini nalaze se škole, vrtići, trgovine i javni prijevoz, dok otvoreni pogled prema moru i okolnoj prirodi dodatno podiže kvalitetu stanovanja. Upravo ta kombinacija čini projekt zanimljivim kako za obitelji, tako i za one koji traže dugoročno kvalitetno rješenje za stanovanje ili ulaganje.

Svaka zgrada ima podzemnu garažu s osiguranim parkirnim mjestima, a ulaz i izlaz smješteni su na sjeveroistočnoj strani objekta. Zgrade su opremljene dizalima koja povezuju podzemnu etažu s ostalim katovima, uključujući i nadgrađe. Energetska učinkovitost projektirana je prema A+ razredu, čime se osigurava manja potrošnja energije i veća dugoročna vrijednost nekretnine.

Interijeri su zamišljeni kao spoj suvremenog dizajna i prirodnih materijala, s ciljem stvaranja prostora koji je istodobno moderan, ugodan i dugoročno održiv. U ponudi se nalazi više stanova različitih kvadratura, orijentacija i cjenovnih razreda, što omogućuje prilagodbu različitim potrebama i budžetima kupaca.

Završetak gradnje predviđen je za sredinu 2027. godine, a kupnja je moguća uz plaćanje u fazama.

Za sve dodatne informacije o projektu, raspoloživim stanovima i uvjetima kupnje zainteresirani se mogu obratiti agenciji Splitski Vali putem telefona +385 98 286 608, elektroničke pošte info@splitskivali.hr, kao i putem službene internetske stranice www.splitskivali.hr

