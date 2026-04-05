Srpski političar reagirao na izjave: "Spalit ćemo vam Zagreb? To nije normalno"

Nenad Čanak, političar iz Vojvodine i bivši predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, oštro je reagirao na retoriku koja se posljednjih dana pojavljuje u javnosti, a odnosi se na vojne sposobnosti Srbije i navodne prijetnje prema Zagrebu.

Govoreći o tvrdnjama da bi rakete mogle dosegnuti hrvatsku prijestolnicu, Čanak je takve poruke nazvao besmislenima i opasnima.

„Spalit ćemo vam Zagreb, a vi nam ne možete ništa… To su gluposti. Priče o nekakvim hipersoničnim raketama kojima bi se gađao Zagreb su potpuno besmislene“, rekao je Čanak gostujući u Podcastu s Brezom.

Dodao je kako smatra da takva retorika nema uporište u stvarnosti te upozorio na posljedice koje bi mogla imati.

Bivši čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak u podcastu bez uređivačke politike govori o posljednjim neredima u Srbiji zbog smrti studentice i upada policije u Rektorat. Komentira Milanovićevu odluku da uskrati gostoprimstvo Aleksandru Vučiću, ali i događaje na lokalnim izborima u 10 općina gdje je pobijedio Vučićev SNS. Ove i još mnogo aktualnih tema ne propustite u novom videu Podcasta s Brezom. Stavovi izneseni u ovom podcastu su osobni stavovi gosta, i ne odražavaju stav Podcasta s Brezom.