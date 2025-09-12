“Sretni su oni koji imaju kasko”: Nema elementarne nepogode, ali postoji način da popravite vozilo

Dok brojni vlasnici vozila oštećenih u nedavnom nevremenu traže način kako sanirati štetu, jedno je jasno - elementarna nepogoda nije proglašena, a to znači da trošak popravka u većini slučajeva pada isključivo na vlasnike. Ipak, oni koji imaju ugovoreno kasko osiguranje mogu odahnuti, njihovi troškovi popravka bit će pokriveni policom.

Kako izgleda prijava i procjena štete na vozilu? MA-NO u Splitu, ali i ostalim gradovima (centrala- Zagreb, Slavonski Brod, Zadar, Rijeka, Osijek) nudi brzo i jednostavno rješenje

Nakon nevremena i tuče brojni vlasnici vozila suočavaju se s oštećenjima na limariji, a u takvim slučajevima, ako imate kasko, prvi korak je prijava štete u osiguranje. Stručnjaci iz tvrtke MA-NO, koja djeluje u Splitu u suradnji s Auto Mall Split, objašnjavaju proceduru i na koji način vozači mogu najbrže doći do popravka.

1. Prijava štete u osiguranje

Nakon što vlasnik vozila prijavi štetu, osiguranje izdaje izvid štete - službeni dokument koji se obavezno donosi na daljnju procjenu.

2. Dogovor termina za procjenu

Kada zaprimite izvid štete, potrebno je kontaktirati MA-NO i rezervirati termin pozivom na broj ‪+385 98 1659 925‬ ili mail info@ma-no.hr. Procjena se obavlja u prostorima Auto Mall Split na adresi Pazdigradska ul. 2 u Splitu.

3. Naknadni izvid i slanje dokumentacije osiguranju

Stručni tim obavlja naknadni izvid, fotografira oštećenja i šalje svu potrebnu dokumentaciju osiguravajućem društvu. Time se ubrzava postupak i klijenti ne moraju brinuti o administraciji.

4. Odobrenje osiguranja i dogovor popravka

Nakon što osiguranje potvrdi odobrenje, dogovara se termin popravka

5. Brz i kvalitetan popravak

Ovisno o opsegu oštećenja, popravak traje od tri do pet radnih dana. MA-NO koristi PDR tehnologiju (Paintless Dent Repair) kojom se udubine uklanjaju bez dodatnog lakiranja, što omogućava očuvanje originalne boje i vrijednosti vozila.

Za više informacija i sve lokacije MA-No servisa pogledajte na www.ma-no.hr. Ukratko, dok većina vlasnika vozila ostaje prepuštena sama sebi, oni s kaskom ipak mogu biti mirni - njihovi automobili vraćaju se u prvobitno stanje bez dodatnih troškova.