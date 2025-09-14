Sramotni prizori u Žrnovnici: Pogledajte što pluta u rijeci

Jedan čitatelj javio nam se s fotografijom snimljenom tijekom šetnje uz rijeku Žrnovnicu. Umjesto idiličnog prizora prirode, naišao je na neugodan prizor, automobilsku gumu bačenu u samu rijeku, oko koje se nakupilo lišće, granje i mulj.

"Iznenadilo me koliko ima smeća oko i u samoj rijeci", napisao nam je uz fotografiju, dodajući kako je šetnica inače jedno od omiljenih mjesta mještana i posjetitelja za opuštanje i bijeg od gradske vreve.

Nažalost, prizori poput ovog nisu rijetkost. Divlje odlaganje otpada i bacanje smeća u prirodu problem je koji se godinama ponavlja, unatoč apelima komunalnih službi i udruga za zaštitu okoliša. Osim što narušava izgled i dojam prostora, otpad poput automobilskih guma dugoročno zagađuje vodu i okoliš te predstavlja opasnost za biljni i životinjski svijet.

Mještani ističu da je potrebna sustavnija briga nadležnih, češće akcije čišćenja, ali i veća svijest građana o tome da priroda nije odlagalište otpada.

„Žrnovnica je biser, ali sve manje sjaji ako je ovako nastavimo gušiti smećem“, poručio je naš čitatelj.

Ostaje za vidjeti hoće li se ovakve fotografije pretvoriti u povod za konkretnu akciju čišćenja ili će, nažalost, i dalje svjedočiti nemaru prema prirodi.