Splitski GKM s predstavom "Zagrljaj kojeg pamtim" oduševio Pariz

Gradsko kazalište mladih iz Splita ostvarilo je još jedan međunarodni uspjeh gostovanjem predstave "Zagrljaj kojeg pamtim", u režiji glumca i redatelja Siniše Novkovića te izvedbi glumaca GKM-a Ivane Gudelj i Matije Grabića, na jednom od najprestižnijih europskih sveučilišta – Sorbonni u Parizu – te pred učenicima i nastavnicima Hrvatske nastave "Bartol Kašić" u Parizu.

Riječ je o emotivnoj priči u kojoj zagrljaj postaje živa osoba koja ujedinjuje sve one koji mu se iskreno prepuste te u njemu pronađu snagu i ljubav.

Gostovanje na Sorboni bilo je posebna čast jer se radi o sveučilištu bogate tradicije na kojem se stoljećima okupljaju intelektualci i studenti iz cijeloga svijeta. Predstava je u tom kontekstu predstavljena kao suvremeni hrvatski kazališni glas sposoban dotaknuti univerzalne teme i emotivnu bliskost, ističući hrvatsko kulturno i jezično bogatstvo. Gostovanje je ostvareno na poziv profesorice Nikoline Anzulović, koja studente podučava hrvatskom jeziku i kulturi.

Publika, sastavljena od studenata, profesora i kulturnih djelatnika, nagradila je izvođače dugim pljeskom. Nakon predstave održan je i razgovor s redateljem, glumcima i ravnateljem GKM-a o procesu nastanka djela, njegovim porukama i značenju umjetnosti u današnjem vremenu.

Poseban emotivni trenutak dogodio se na drugoj izvedbi, organiziranoj u sklopu Hrvatske nastave "Bartol Kašić" u Parizu, koja je tom prigodom proslavila 35. godišnjicu postojanja. Na poziv profesorice Vanje Šubašić, učenici i njihovi roditelji imali su priliku doživjeti suvremenu kazališnu umjetnost na vlastitom jeziku. Za mnoge je to bio susret koji nije bio samo kulturni, nego i identitetski – podsjetnik na vezu s domovinom i njezinom bogatom umjetničkom scenom.

Ravnatelj GKM-a, dr. sc. Ivo Perkušić, istaknuo je važnost ovog gostovanja kao nastavak međunarodnih aktivnosti Gradskog kazališta mladih te naglasio da predstava "Zagrljaj kojeg pamtim" potvrđuje kako umjetnost na suvremen i iskren način može prevesti iskustva jedne zemlje u univerzalni jezik emocija i ljudskosti.

Ovo prestižno gostovanje ne samo da je donijelo priznanje ansamblu, nego je i dalo snažan doprinos kulturnoj diplomaciji Hrvatske, potvrđujući da kazalište nije samo umjetnost, već i zagrljaj koji povezuje ljude, narode i generacije – a takav se zagrljaj pamti.