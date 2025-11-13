Splitska Bokeria i Gudin.Pigeria imaju jako dobar pop up nedjeljom

Bokeria svake nedjelje organizira gostovanje popularnog restorana sa splitskog pazara, Gudin Pigerije za specijalni projekt koji se događa u studenom

Vlasnici Bokerije te Lucian Martinis (chef restorana Gudin.Pigeria) i Mladen Livaja (vlasnik restorana Gudin.Pigeria) su došli na ideju pop up eventa koji je dočekan s oduševljenjem.

Kako bi oživjeli splitsku gastro scenu u studenom, Bokeria i Gudin.Pigeria su osmislili „Sunday Roast“, jedan opušten koncept gostovanja u kojem Gudin priprema sva svoja best-seller jela za goste Bokerije.

Sunday Roast je na programu svake nedjelje s početkom u 12 h i traje sve dok ima jela. Meni se mijenja svake nedjelje, ali na njemu ćete uvijek pronaći gore spomenute hitove koje Gudin. Redovito rasprodaje.

Sljedeći „Sunday Roast“ se događa u nedjelju 16.11. a rezervacije možete napraviti na LINKU ili na broj telefona 0958687244.