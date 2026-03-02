Splite, pripremi se! 7. i 8. ožujka otvara se nova Gyms4you lokacija!

Gyms4you, najveći lanac fitness centara u Hrvatskoj, ponovno stiže u Split i to s više modernih lokacija.
Dolazak Gyms4you-a predstavlja veliki iskorak za splitsku fitness scenu jer građanima donosi vrhunsku opremu, moderan ambijent, stručne trenere i jedinstveni sustav treninga bez vremenskih ograničenja!
Veliko otvorenje na Kampusu (Ulica Matice Hrvatske 15) donosi fitness vikend koji ne želite propustiti - trenirajte potpuno besplatno oba dana, isprobajte najpopularnije grupne programe i iskoristite besplatne konzultacije s našim trenerima koji će vam pomoći postaviti jasne ciljeve i plan treninga.
Dođite, osjetite energiju prostora, testirajte vrhunsku opremu i uvjerite se zašto Gyms4you mijenja fitness scenu u Hrvatskoj.
A za one koji su spremni napraviti ozbiljan korak - uz ugovor na 12 mjeseci, prvi mjesec treninga plaćate samo 1 euro!
Ovo nije samo otvorenje - ovo je vaš novi početak.
Trening bez ograničenja: 0–24, 365 dana u godini!
Sve Gyms4you teretane rade non-stop – 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Članovi tako mogu trenirati u bilo koje doba dana ili noći, bez obzira na posao, obaveze ili životni stil.
Ovakav model rada Gyms4you čini jednim od najfleksibilnijih fitness sustava u Hrvatskoj.
Jedna članarina – trening u cijeloj Hrvatskoj
Posebna pogodnost za sve članove je što s jednom članskom iskaznicom mogu trenirati u svim Gyms4you centrima u Hrvatskoj – bez dodatnih troškova.
To znači da s jednom članarinom možete trenirati u:
- Zagrebu
- Splitu
- Rijeci
- Osijeku
- Zadru
- Šibeniku
- Karlovcu
- Velikoj Gorici
a uskoro i na još brojnim lokacijama!
Programi za početnike, rekreativce i sportaše!
Gyms4you nudi širok raspon trening programa:
- samostalne treninge
- grupne treninge
- individualne treninge uz osobne trenere
Sve teretane opremljene su modernim spravama najviše klase, a treninzi su prilagođeni svim razinama – od početnika do iskusnih vježbača i sportaša.
Europski standardi po najpristupačnijoj cijeni
Filozofija Gyms4you-a od samog početka temelji se na ideji da fitness mora biti dostupan svima.
Upravo zato nude:
- luksuzno uređene prostore
- vrhunsku opremu
- profesionalnu podršku
- i visoke europske standarde fitness industrije
- grupne treninge uključene u cijenu članarine
sve to po jednoj od najpristupačnijih cijena u Hrvatskoj.
Gyms4you podiže razinu fitnessa u Hrvatskoj!
Dolazak Gyms4you-a u Split donosi:
- veću dostupnost treninga
- veću fleksibilnost
- višu razinu kvalitete
- jaču motivaciju za zdraviji život
Bez obzira želite li smršaviti, oblikovati tijelo, povećati snagu, poboljšati kondiciju ili jednostavno uvesti zdravu rutinu u svakodnevicu – Gyms4you nudi rješenje na jednom mjestu.
Vrijeme je za promjenu životnih navika!
Otvaranje još jedne lokacije Gyms4you u Splitu idealna je prilika za sve koji već dugo razmišljaju o početku treninga ili povratku u formu.
Ne čekajte savršen trenutak – stvorite ga sami! Gyms4you uskoro otvara još jedna vrata u Splitu!