Split u znaku sigurnosti: Interaktivna radionica o potresima za osnovnoškolce

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba uspješno je proveo edukativne radionice posvećene podizanju svijesti o rizicima od potresa i pravilnom postupanju u slučaju katastrofe. Radionice su organizirane 28. i 29. siječnja 2026. godine u Osnovnoj školi „Manuš“, te 29. i 30. siječnja 2026. godine u Osnovnoj školi „Mertojak“, pri čemu su u obje škole sudjelovali učenici 7. i 8. razreda, što ukazuje na veliki interes za ovu temu.

Radionice su od iznimne važnosti za rano obrazovanje djece jer kroz interaktivni pristup učenici stječu znanje o sigurnosti, ali i razvijaju timski duh, učeći kako zajedno doći do najboljih rješenja.

Program je započeo uvodnim predavanjem koje je učenike upoznalo s radom HCPI-IS-a i ključnim činjenicama o potresima. U tom dijelu naglašena je važnost razumijevanja rizika od potresa i drugih katastrofa. Središnji dio bio je natjecanje na potresnom stolu, opremi koja simulira potres, čime se omogućuje vizualizacija učinaka potresa u kontroliranim uvjetima. Timovi učenika, koristeći edukativne komponente „MOLA“ seta, imali su zadatak izraditi vlastiti model konstrukcije. Testiranjem izrađenih modela pod različitim opterećenjima i simulacijama potresa učenici su stekli praktično znanje o otpornosti građevina. Model koji je izdržao najdulje testiranje proglašen je pobjedničkim, a članovi tima bili su nagrađeni.

Osim natjecanja na potresnom stolu, učenici su znanje provjerili i kroz kviz koji je obuhvaćao ključne teme pravilnog ponašanja tijekom i nakon potresa. Timovi koji nisu pobijedili u natjecanju imali su priliku osvojiti nagrade u kvizu, osiguravajući da svi učenici usvoje važne informacije. Ovakav pristup usvajanju znanja o rizicima i sigurnosti od najranije dobi ključan je za pripremu zajednice.

Realizacija ovih edukativnih radionica bila je moguća zahvaljujući financijskim sredstvima Grada Splita. Grad je, u partnerstvu sa školama, pokazao iznimnu proaktivnost i odgovornost prepoznavši stratešku važnost ovakve edukacije za svoje učenike i cjelokupno stanovništvo.

Ova podrška naglašava Grad Split kao primjer odgovornog i angažiranog grada koji aktivno ulaže u otpornost i znanje svoje zajednice. Sredstvima Grada osigurana je provedba kvalitetne, praktične edukacije koja izravno doprinosi podizanju razine znanja i sigurnosti građana u slučaju potresa.