Split Spring pretvara Bedem Cornaro u epicentar dobre spize i proljetne atmosfere

Split Spring, omiljeno splitsko proljetno događanje, sedmu godinu za redom donosi spoj vrhunske hrane, atmosfere i sadržaja za sve generacije – na jedinstvenoj lokaciji u centru grada.

Od četvrtka, 22. svibnja do nedjelje, 1. lipnja, Bedem Cornaro postaje središnja pozornica urbanog života Splita. U sklopu festivala predstavit će se ponajbolji splitski ugostitelji, uz ponekog gosta s kreativnom i autentičnom ponudom hrane i pića. Tu su Artičok & chef Stipe Šušnjara, Sexy Cow, Misto, Maka Maka, Šug & chef Duje Kanajet, zagrebački Noel & chef Ivan Temšić, Missy B & chefica Gorana Milaković, Bistro Toč, eVala Rustica, Biberon Sushi & Grill, Tutto Passa i Spring bar.

Osim bogate gastro i koktel ponude, Split Spring ove godine nudi i brojne sadržaje za uživanje svih generacija:

Bit će tu chill zona s ležaljkama powered by Jack Daniels, zatim PeTe book zona za opušteno čitanje, dječja zona s kreativnim i sportskim aktivnostima, „dog friendly“ zona by Purina za četveronožne posjetitelje festivala, kutak udruge Bestije gdje će se udomljavati kućni ljubimvi te prikupljati donacije za napuštene pse i mačke Splitsko-dalmatinske županije.

Osim svakodnevnog DJ programa, posjetitelji se mogu prijaviti i na besplatnu slikarsku radionica Art & Spritz uz Limonce Aperitivo Spritz te uživati u čak dvije večeri Staropramen Movie Nighta pod zvijezdama uz „silent“ kino sa slušalicama. Gledati će se najnoviji hollywoodski hitovi – Beetlejuice Beetjuice te Fly me to the moon. Tu su naravno i neizastovni Instagram kutci i photo boothovi za uspomene s najljepšeg splitskog proljeća

Split Spring je više od festivala – to je proljetni duh Splita, urbana oaza za druženje, otkrivanje novih okusa i uživanje u životu. Sve to na jednoj lokaciji, u samom srcu grada – i to potpuno besplatno.

Dođite na Bedem Cornaro, gdje proljeće ima svoj miris, okus i ritam. Družimo se na Bedemo od ovog četvrtka pa sve do kraja idućeg tjedna. Sve informacije možete pratiti na društvenim mrežama projekta Split Spring. #splitspring