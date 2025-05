Split Spring otvorio sezonu druženja na Cornaru – krcat bedem već prvog dana potvrdio koliko je Split željan života u centru

Split Spring, omiljeni splitski gourmet festival, jučer je svečano otvorio svoju novu sezonu na bedemu Cornaro, gdje će svakodnevno trajati sve do 1. lipnja. Već prvog dana manifestacije vidjelo se koliko je Split bio željan ovakvih događanja – bedem je bio pun, a kroz dan su se u smjenama izmjenjivali turisti, domaći gosti, obitelji s djecom i šetači pasa.

Posebnu pažnju privukla je upravo ta mješavina sadržaja zbog koje je Split Spring postao omiljeno gradsko okupljalište: čim su se vrata festivala otvorila, predivna travnata površina na bedemu ispunila se djecom koja slobodno trče dok njihovi roditelji u miru uživaju u gastronomskim delicijama.

Ni četveronožni ljubimci nisu ostali zakinuti – već na samom ulazu dočekuje ih Purina ProPlan kutak sa zdravim poslasticama i hranom, a ostavljen je i prostor za istrčavanje, što je razveselilo vlasnike pasa koji ovdje inače šeću svoje ljubimce.

Festival i ove godine okuplja neka od najzvučnijih imena domaće gastro scene, a ponuda je, kao i uvijek, izuzetno raznolika:

Noel* by chef Ivan Temšić zagrebački je restoran s Michelinovom zvjezdicom koji i na ovom festivalu opravdava svoj status. A predstavlja se s tuna tartarom s tostiranom focacciom, arancinima alla skradinski sa šalšom i parmezanom, bao bunsima s friganim kozicama, limunom, chillijem i crnim maslinama, tuna Katsu sando s fermentiranom limetom i proljetnom salatom te dryAge burgerom s domaćim ketchupom, 4 vrste sira i kiselim krastavcima.

ARTiČOK by chef Stipe Šušnjara priprema nešto za sve ljubitelje kamenica - kamenice s chilli uljem i limun gelom te focacciu sa sirom iz mišine i pršutom.

Maka Maka već je prvu večer osvojila sve sa svojim tuna chimichurri BBQ te chicken & pineapple BBQ bowlom.

Djevojke iz Sexy Cowa tu sa svojim senzacionalnim domaćim tortillama s ramsteakom i spicy piletinom, uz svoj nezaobilazan osmjeh.

Missy B. by chefica Gorana Milaković priprema kreativne specijalitete još kreativnijeg imena - Griz liz – štapići od parenog tijesta s mozzarellom, rajčicom, emulzijom od naranče i slanim kokicama, Miss Coco– trganu piletinu u kori za savijače s kremom od celera i bosiljka, bućinim sjemenkama i dresingom od meda i skute te ŠKAMPanjac – polpete od škampa u pecivu s gelom od marakuje, salatom od cikle i jabuke

Tutto Passa donosi pizze na sourdough tijestu iz Bread Cluba, a donose čak 4 vrste od čega je jedna u potpunosti plant based. Tu su Di Mamma – mozzarella Fiori di Latte, Negroni Prosciutto Cota, šampinjona i origana, tu je i Prosciutto& Melon koji uz mozzarellu, ima Negroni Prosciutto di Parma te dinju i bosiljak, Salmon&Avocado – creme freich sa svježim koprom i češnjakom, rikulom, limunom i paprom, a tu je i veganska varijanta La Primavererile- marinirane tikvice, Ricotta di Buffala, sušene rajčice, crne masline i svježi bosiljak.

Šug by chef Duje Kanajet koji se ponovo pridružio Split Springu nakon dvije godine pauze donosi svoj specijalitet koji je godinama bio najprodavanije jelo ovog festivala, a to su makaroni u šugu od jelena. Tu su i hoba na salatu te Šug burger.

Bistro Toč nam donosi shrimp tacose s umakom od manga i salsom, quesadillu s piletinom povrćem i guacamoleom, te smash burger tortillu, svoj specijalitet s PLACe marketa.

Biberon Sushi & Grill vjeran je svojim klasicima već godinama i publika ih obožava, a na Split Spring donose nekoliko vrsta sushija te vrhunske ćevape i pljeskavice.

Kultno Misto u svojoj ponudi imaju tradicionalno komišku pogaču i soparnik po kojima su naširoko poznati, a tu i hrskave sardine i tempura kozice.

Na kućici Evala Rustica vrti se pizza tijesto i pred vama pretvara u najfiniji panuozzo sendvič koji se peče na licu mjesta, punjen mortadelom i mozzarellom i raznim dodatcima.

Uz bogatu gastro ponudu, za osvježenje se brine Spring Bar s koktelima poput Palome, Pornstar Martinija, Inamorana Fizza, Maraschino Kissa i Berry Mojita te brojnim domaćim limunadama sa svježim voćem – savršenima za dnevni đir.

Dodatna događanja i aktivnosti su brojne, uz bogati DJ program koji kreće dnevni đir od 12h, zatim večernji od 20h, u ponedjeljak i utorak posjetitelje očekuje Staropramen Movie Night s projekcijama posljednih hollywoodskih hitova, filmova Beetlejuice Beetlejuice u ponedjeljak i Fly Me to the Moon u utorak. U srijedu je na rasporedu omiljena Art Botega, besplatna slikarska radionica uz Limonce Aperitivo Spritza – pravi Art & Spritz trenutak za sve generacije, a uskoro se otvaraju i prijave putem Instagrama.

Ne smijemo zaboraviti ni PeTe kutak, u kojem se tijekom svakog popodnevnog “rush houra” može osvojiti nagrada uz igru košarke i pogođeni koš, a to je hladni PeTe. Tu u njihovom kutku je i book corner, za one koji žele predah uz dobru knjigu.

Tu je i Jack Daniels chill zona s ležaljkama i lazy bagovima u kojoj možete uživati cijeli dan, tu su i ganske Coca Cola ležaljke za odmor u XXL formatu, a tu je i dječiji kutak s malim ležaljkama i kućicom za igru.

Split Spring otvoren je svakodnevno od 12 do 23 h, a petkom i subotom do ponoći. Prognoze najavljuju sunčano i toplo vrijeme sve do kraja festivala – idealno za guštanje u hrani, piću i druženju u najintimnijem i najljepšem kutku centra grada. Vidimo se u Bedemu Cornaro svaki dan do 1. lipnja.