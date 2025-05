Split Park Festival počinje u petak - Zvončac će ugostiti domaće i regionalne glazbene zvijezde!

Ljetna sezona u Splitu počinje ranije nego ikad jer se već 30. svibnja vraća omiljeni Split Park Festival, glazbeni program koji je Zvončac pretvorio u najatraktivnije festivalsko okupljalište pod otvorenim nebom. Uz pogled na more, koktele i večernju svježinu, festival i ove godine donosi spoj opuštene atmosfere, vrhunske glazbe i urbanog ljeta.

Program festivala održava se od 30. svibnja do 12. srpnja, i to isključivo četvrtkom, petkom i subotom, čime se nastavlja tradicija vikend-ritma uz poštivanje mira ostatka tjedna. Već prvi dan, 30. svibnja u petak, donosi otvorenje uz popularni program Taking the Trash Out, a već sljedeće večeri, u subotu 31. svibnja, publika će moći uživati u koncertu Vesne Pisarović, čime festival odmah podiže ljestvicu i potvrđuje svoj glazbeni identitet – zabavan, urban i aktualan.

Ove godine festival nudi raznovrstan glazbeni program koji uključuje i besplatne koncerte, poput nastupa Grupe Cambi, 6. lipnja, koja će na pozornicu Zvončaca donijeti mediteransku emociju i domaći zvuk, te nastupa Borisa Novkovića, 7. lipnja čija su glazba i stihovi obilježili generacije. Publiku očekuju i večeri s ulaznicama – među kojima se ističu nastupi regionalnih zvijezda Nikole Rokvića, 14. lipnja, Adija Šoše, 20. lipnja te jednog od najtraženijih izvođača nove scene, Matije Cveka 11. srpnja. U sklopu svoje turneje legendarna Indira Levak, bivša pjevačica grupe Colonia nastupit će 27. lipnja, a energična kraljica pop scene garantira spektakl na Zvončacu. Koncerti uz naplatu dostupni su putem platforme Entrio.hr, a ulaznice se već nalaze u prodaji.

Poseban dio programa namijenjen je i studentskoj publici: svaki četvrtak bit će rezerviran za studentske večeri, nude se promotivne cijene pića i tematski partyji, kao što su College Clash, The Preweekend i Brain Off, Beats On. Ova inicijativa osigurava da i mladi imaju svoje večeri uz zabavu, glazbu i osvježenje po mjeri studentskog džepa.

Split Park Festival posljednjih je godina postao važan dio identiteta splitskog ljeta – mjesto gdje se domaći i turisti okupljaju u zelenilu Zvončaca, uživaju u koncertima i stvaraju uspomene. Ove godine, s bogatim glazbenim programom, scenografijom i ležernim ambijentom, festival ponovno potvrđuje svoju poziciju među najljepšim ljetnim događanjima na obali. Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.