Spektakl za djecu na Gripama: Proslava 30. obljetnice Plesnog kluba D’N’F uz Čarobne animatore, klauna Šarenka i sv. Nikolu

Projekt „Mi smo djeca vesela“ donosi veliki glazbeno-plesni spektakl za djecu i cijelu obitelj povodom 30. obljetnice Plesnog kluba D’N’F. Ovaj spektakl će se održati u subotu, 6. prosinca, u velikoj dvorani Gripe u Splitu s početkom u 18 sati.

Na sceni će zasjati Čarobni animatori, najpoznatija dječja vokalno-plesna atrakcija s više od 30 milijuna pregleda na YouTube kanalu DNFkids TV.

Uz njih nastupa i omiljeni klaun Šarenko, jedan od najpopularnijih hrvatskih klaunova, koji će svojim trikovima i humorom oduševiti male i velike.

Posebno mjesto u programu zauzima Profesor Vangel – umjetničko ime Vangela Likuševskog, frontmena Čarobnih animatora. Njegovo energično vođenje i izvrsna komunikacija s publikom potiču djecu na pjesmu, ples i pokret. Profesor Vangel poznat je po toplini, humoru i pedagoškom pristupu koji svaku izvedbu pretvara u čarobno, edukativno i zabavno iskustvo.

Na pozornici će zaplesati i djeca te plesači Plesnog kluba D’N’F, koji će dodatno obogatiti program energičnim i veselim koreografijama.

Kao posebna atrakcija, najmlađe očekuje dolazak svetog Nikole, koji donosi radost, poklone i blagdansku čaroliju.

Publika će uživati u veselim pjesmama, interaktivnim koreografijama i energičnim nastupima koji potiču djecu da pjevaju, plešu i postanu dio prave scenske čarolije.

Dođite i budite dio najvećeg dječjeg spektakla ove godine! Zajedno slavimo 30 godina plesa, pjesme i veselja. Karte možete naručiti putem AdriaTicketa.