SPEKTAKL NA SPLITSKOM ŽNJANU Na jednoj od najpoznatijih plaža 'niče' nešto impresivno: Pogledajte kako će izgledati novi hotel

Nakon najave izgradnje hotela na splitskom Žnjanu koji će poslovati pod poznatim brendom Mövenpick globalne grupacije Accor, ovaj veliki turistički projekt ima nove snažne investitore. Tvrtki MPPD na projektu pridružile su se nove investicijske grupe iz Calgaryja i Praga pa je početak gradnje najiščekivanije turističke investicije u Dalmaciji najavljen za jesen ove godine.

Novi partneri najavljuju još turističkih investicija u Hrvatskoj i regiji, a tome u prilog ide i njihovo višegodišnje iskustvo na sličnim projektima. Tvrtka MPPD široj je javnosti postala poznata nakon što je Accor dovela u Hrvatsku, upravlja imovinom hotela Mövenpick Zagreb, a u glavnom će gradu u siječnju 2024. otvoriti i prvi hotel Pullman, još jedan brend iz Accorovog portfelja.

Grupa iz Calgaryja sa 75 godina iskustva na tržištu nekretnina u projekte u Kanadi i Americi ulaže više od dvije milijarde kanadskih dolara, a poznata je po izgradnji boutique hotela Mercer u Canmoreu u Alberti u Kanadi. Damir Špoljarič s praškom adresom i hrvatskim korijenima već je 17 godina vlasnik tvrtke za podatkovne centre, razvijao je brojne rezidencijalne projekte u srednjoj Europi i privatni je investitor u brojnim tehnološkim kompanijama.

"U Hrvatskoj kao atraktivnoj turističkoj zemlji i Splitu kao iznimno traženoj destinaciji prepoznali smo ogroman potencijal. Osim toga splitska plaža Žnjan jedno je od najljepših mjesta i zaslužuje hotel visoke kategorije u kojem će se gostima ponuditi vrhunski doživljaj Dalmacije", kaže Špoljarič.

Inspiriran Mrduljom

Projekt za novi Mövenpick Split sa 156 soba potpisuje hrvatski nagrađivani arhitekt Alan Pleština iz studija Pulsar Arhitektura, dok je atraktivan rooftop osmislila poznata nagrađivana dizajnerica interijera Kristina Zanić iz Dubaija.

"Lokacija hotela na samoj obali s plažom te spektakularnim pogledom na more i okolne otoke bila je polazište za koncept i inspiraciju. Oblik je inspiriran lokalnim planinama i bojama, a svaka soba ima zadivljujući pogled na more. Hotel se izdiže prema moru predstavljajući suvremenu interpretaciju zrcalnog odraza mora i panoramskog pogleda na jedrilice. Ovo područje poznato je po jedrenju, a jedna od najpoznatijih regata je Mrdulja u kojoj stotine jedrilica plove područjem oko Splita. Stoga je naša ideja za naziv hotela Mövenpick Regata Split. Rooftop pružit će jedinstven doživljaj zalaska sunca s pogledom na more uz bar, gurmanske doživljaje i infinity bazen. Organizacija i dizajn interijera prati Mövenpick standarde, kombinira lokalnu tradiciju i suvremene interpretacije. Nudi prostrane sobe i apartmane, wellness, spa, teretane, restorane i barove, kao i ugodno inspirativno okruženje za MICE", ističu iz arhitektonskog studija Pulsar Arhitektura.