Papa Lav XIV. udijelio apostolski blagoslov Klapi "Sveti Juraj"

Papa Lav XIV. udijelio je apostolski blagoslov Klapi ”Sveti Juraj” Hrvatske ratne mornarice, a u povodu 25. obljetnice njezina utemeljenja.

Blagoslov je upućen na molbu oca Branimira Projića, a odnosi se na sve članove klape koji svojim djelovanjem njeguju glazbenu i duhovnu baštinu, javlja MORH.

Voditelj Klape stožerni narednik Marko Bralić poručio je: "Iznimno smo počašćeni apostolskim blagoslovom Pape Lava XIV koje je povodom 25. obljetnice našeg osnivanja zatražio vojni kapelan Branko Čagelj iz vojne kapelanije 'Sv. Ilije prorok' iz Petrinje, kojem od srca zahvaljujemo."