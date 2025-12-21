Close Menu

Spektakl na Prokurativama: Vuco oduševio Split, stiže Duško Kuliš

FOTOGALERIJA Pogledajte tko je sve bio na Prokurativama

Prepune Prokurative bile su poprište još jedne večeri za pamćenje, nakon što je Siniša Vuco ponovno potvrdio status miljenika splitske publike. Njegov koncert na središnjem gradskom trgu pretvorio se u pravi glazbeni spektakl, a atmosfera je dodatno dosegnula vrhunac gostovanjem sastava Živo blato, koji su svojim nastupom još više podigli energiju već uzavrelih Prokurativa.

Subotnja večer ostat će dugo u sjećanju brojnim posjetiteljima, a organizatori su najavili kako će se dio atmosfere moći doživjeti i kroz veliku fotogaleriju koja donosi najbolje trenutke koncerta.

vuco prokurative press 58
GALERIJA
Kliknite za pregled

Odmora nema ni u nastavku programa, jer Advent na Prokurativama nastavlja u istom ritmu. Već sljedeće subote, 27. prosinca, na pozornicu stiže jedan od najpoznatijih izvođača narodne glazbe, Duško Kuliš.

Zbog velikog interesa publike i rasprodanih prethodnih koncerata, organizatori preporučuju da se ulaznice osiguraju na vrijeme. Karte su već dostupne putem sustava Adriaticket.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
1