SOPIĆ: "Napravit ćemo sve da prvak bude Rijeka"

Rijeka 28. siječnja gostuje kod Hajduka na Poljudu u 20. kolu SuperSport HNL-a. Momčad Željka Sopića za Hajdukom zaostaje tri boda, ali ima i utakmicu manje odigranu. U slučaju pobjede u Splitu Rijeka bi potpuno zakomplicirala borbu za prvo mjesto. Prije toga, Rijeka u srijedu gostuje kod Gorice u zaostaloj utakmici četvrtog kola. Sopić je na gostovanju u emisiji Pod stijenama Kantride u programu Radio Rijeke rekao:

"Mediji stvaraju sliku kakvu žele stvarati, u to ne ulazim. Stojim na zemlji, napravit ćemo sve da prvak bude Rijeka. Vrijeme će pokazati hoćemo li uspjeti. Istaknuli smo kandidaturu i stojimo iza toga. Hajduk i Dinamo imaju pravo imati svoje ambicije, isto kao i mi, a kako se to u medijima prezentira, to je manje bitno."

Za Sopića je važan povratak veznjaka Lindona Selahija, koji je odlučio produljiti ugovor. Opet će se priključiti momčadi: "Jako bitno pojačanje za nas. Kao trener, uvijek se nadate da ćete neke stvari moći bolje posložiti, dovesti neke igrače da imate veću širinu kadra, u onim trenucima kad momčadi ne ide dobro, da možete uvesti nove igrače."

"Živio sam u uvjerenju da ćemo se dogovoriti sa Selahijem"

"Što se tiče Selahija, jednostavno, živio sam u uvjerenju da ćemo se dogovoriti i zato sam ga pokušavao u trenažnom procesu tih dva mjeseca držati blizu momčadi, što nije bilo lagano, u slučaju da se to dogodi, a dogodilo se, ako se dogovori s klubom da bude spreman."

Potom je dodao: "Pošto znamo da Rijeka ove godine ima negdje 20-ak upućenih udaraca prema protivničkom golu, nekih desetak u okvir gola, a mislim da su to izrazite šanse te da bi morali jednostavno zabijati više golova i ranije prelomiti utakmicu.

Znalo nam se događati da strepimo protiv Osijeka gdje smo imali 28 udaraca prema golu ili Gorice protiv koje smo morali imati opipljiviju prednost. Ako ne zabiješ što bi trebao, protivnik te uvijek može ugroziti iz kontranapada i dovesti utakmicu u egal i nemirne vode."

Standings provided by Sofascore