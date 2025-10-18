Solarne elektrane: što se mijenja 1. siječnja 2026. i kako još uvijek možete zadržati povoljniji model

Od 1. siječnja 2026. u Hrvatskoj stupa na snagu novi sustav obračuna za vlasnike solarnih elektrana.

Dosadašnji model neto-mjerenja zamjenjuje se neto-obračunom – što znači da se višak proizvedene električne energije više neće razmjenjivati 1:1 s kasnijom potrošnjom, nego će se svaki mjesec vrednovati po formuli i umanjivati račun.

Solarne elektrane i dalje ostaju isplativa investicija, ali će mjesečne uštede biti nešto niže, a povrat ulaganja nešto dulji nego do sada.

Što donosi novi zakon

Neto-obračun umjesto neto-mjerenja

Višak energije koji se preda u mrežu više se ne prebija 1:1, već se mjesečno vrednuje i odbija od računa. Time se uvodi pravedniji sustav u kojem svi korisnici sudjeluju u troškovima mreže.

Prijelazni režim za postojeće i nove korisnike

Oni koji su već u sustavu ili predate zahtjev do kraja 2025. i dobiju HEP-ovu obavijest, ostvaruju pravo na povoljniji obračun – postojeći korisnici 10 godina, novi po prijelaznim pravilima.

Mjesečni obračun

Novi model funkcionira po mjesecima – HEP umanjuje račun za vrijednost energije koju ste predali u mrežu. Do donošenja poticajnog okvira, faktor cijene (kSO) iznosi 1, što znači da se obračun privremeno vrši po punoj cijeni.

Fleksibilnija samoopskrba i udaljene lokacije

Kućanstva i pružatelji javnih usluga moći će proizvoditi energiju na jednoj lokaciji i trošiti je na drugoj, ako su mjerna mjesta na istom korisniku i ukupna snaga ne prelazi 6 MW.

Energetske zajednice

Novi zakon omogućuje osnivanje zajednica obnovljive energije – stanari iste zgrade mogu zajednički ulagati u solarne sustave i dijeliti proizvedenu energiju po jasnim pravilima.

Skladištenje energije (baterije)

Dopuštena je ugradnja baterijskih sustava (BESS) uz solarne elektrane bez posebnog energetskog odobrenja, uz poštivanje sigurnosnih i prostornih uvjeta. To potiče veću vlastitu potrošnju i brži povrat ulaganja.

Plan mrežne i skladišne infrastrukture

Uvodi se nacionalni plan za jačanje mrežne i skladišne infrastrukture, kako bi se povećala stabilnost sustava i omogućila veća integracija obnovljivih izvora.

Još uvijek možete zadržati povoljniji obračun

Dobra vijest za postojeće i buduće korisnike: ako do 31. prosinca 2025. predate uredan zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja (HEP-ODS) i dobijete obavijest o mogućnosti priključenja, zadržavate pravo na povoljniji prijelazni obračun.

Za postojeće korisnike povoljniji obračun vrijedi 10 godina od puštanja elektrane u trajni pogon.

Za nove korisnike koji se prijave do 31. 12. 2025., primjenjuje se posebni prijelazni model iz članka 51. stavka 21. Zakona – s povoljnijim mjesečnim obračunom prema tarifi, ali bez fiksnog roka trajanja od 10 godina.

Kako zadržati povoljniji model – tri opcije

Tvrtka SES Croatia iz Kaštela, specijalizirana za projektiranje, ugradnju i održavanje solarnih elektrana, baterijskih sustava i dizalica topline, pripremila je tri konkretne opcije za sve koji žele reagirati na vrijeme, prije nego novi zakon stupi na snagu.

Opcija 1 – „ključ u ruke“ odmah

Ugovorite potpunu ugradnju solarne elektrane – SES Croatia preuzima sve: projektiranje, dokumentaciju, opremu, montažu i puštanje u pogon. Cilj: završiti do kraja godine i zadržati povoljniji obračun.

Opcija 2 – projekt + HEP suglasnost (200 €)

Ako još planirate investiciju, možete naručiti projekt i HEP suglasnost za 200 €. Time osiguravate pravo na prijelazni model, a instalaciju možete realizirati kasnije.

Opcija 3 – besplatan projekt + HEP suglasnost*

Za one koji žele „zaključati“ uvjete već sada, ali planiraju ugradnju za godinu-dvije. Projekt i HEP suglasnost izrađuju se bez početnog troška, a ugradnju je potrebno izvršiti unutar 18 mjeseci od izdavanja suglasnosti.

Rokovi su kratki

Za izradu projekta potrebno je oko 10 do 15 dana, a HEP suglasnost izdaje se u roku do 30 dana.

To znači da je sredina studenoga krajnji trenutak za pokretanje postupka kako biste stigli dobiti suglasnost prije 31. prosinca 2025. i ušli u povoljniji režim.

Ako razmišljate o solarnoj elektrani, sada je pravo vrijeme za odluku.

Do kraja 2025. moguće je zadržati povoljnije uvjete priključenja i obračuna.

Tvrtka SES Croatia iz Kaštela nudi tri jasna rješenja – ovisno o planovima i budžetu: kompletnu instalaciju odmah, samo projekt i HEP suglasnost, ili rješenje bez početnog troška.

Njihov tim preuzima sve – od dokumentacije do završnog puštanja u pogon.

Besplatnu procjenu i ponudu možete zatražiti putem ses-croatia.com

ili na broj 097 680 8029 u bilo koje doba dana.

SES Croatia – provjereni partner za solarne elektrane, baterije i dizalice topline u Dalmaciji.