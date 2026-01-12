Smijehom protiv zime: Teatar uz more donosi komedije za siječanj i veljaču

Nova godina uvijek je vrijeme novih odluka, a Teatar uz more odlučio je skratiti nam duge zimske dane komedijama koje će sve nas nasmijati. U siječnju i veljači birat ćemo između novih, hvaljenih komedija i onih već provjerenih kod splitske publike – špijunskih, krimi, obiteljskih, suludih… Sve s istim ciljem: nasmijati i zabaviti publiku!

"Novu 2026. godinu otvaraju naši dragi prijatelji iz HNK-a u Šibeniku svojom najnovijom komedijom Uza skale, niza skale, u kojoj splitske boje brane dva naša glumca, koji svakim danom dobivaju na popularnosti – Bojan Brajčić i Zdravko Vukelić. Vraćaju nam se Zuhra i Tin Sedlar s novom komedijom Kad u vojsku pođem, koja je publiku dobro nasmijala na prošlogodišnjoj prvoj splitskoj izvedbi, kao i Faris Pinjo i Konstantin Haag s krimi-komedijom prema motivima Vanče Kljakovića Džaba je najskuplje, koja je kod splitske publike izrazito cijenjena. Nakon muških parova, ženske boje branit će Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero u komediji Mater noster zagrebačkog kazališta KNAP, koja će apsolutno oduševiti ženski dio publike, stavljajući pod lupu zapetljane odnose majke i kćeri. Iz HNK-a Zadar stiže njihov izvrsni glumački ansambl s najnovijom komedijom Infišacije, koja je već nakon premijere oduševila publiku, a u veljači ćemo još jednom uživati i u glazbenoj večeri posvećenoj glazbenim divama i nezaboravnim pjesmama u izvedbi maestralne Uršule Najev & Black Coffee. Program je, kao i uvijek, šarolik, sa svrhom da svatko pronađe nešto za sebe – jer svima nam je smijeh potreban!" – Damir Bubalo, Teatar uz more.

KAD U VOJSKU POĐEM – 28. 1. u 20 h

IGRAJU: Zlatan Zuhrić Zuhra i Tin Sedlar

Tin i Zuhra vraćaju se u Split s komedijom "Kad u vojsku pođem"!

Komedijom Ocat i sin dali su nam uvid u pomalo neklasičan odnos oca i sina, a sad nastavljamo uživati u obiteljskoj drami kakvu samo sukob generacija može izazvati.

Treba li današnjim generacijama vojni rok? Jesu li današnji dečki mekušci?

Otac Marko (Zlatan Zuhrić) shvatio je da njegov sin Žarko (Tin Sedlar) nije slika muškarca kakvog on zamišlja i da mu fali čvrstine. Nošen tim mislima, odlučio je sina pripremiti za odlazak na služenje vojnog roka. Kako je i sam nekada bio u vojsci, dao si je za pravo misliti da posjeduje svo znanje svijeta o svemu što se tamo događa, a jedno je sigurno – uvijek treba biti na oprezu jer neprijatelj nikad ne spava.

Dođite… bit će bomba!

Na Teatru uz more u siječnju i veljači pogledajte:

UZA SKALE, NIZA SKALE – 22. 1. u 20 h

IGRAJU: Bojan Brajčić, Zdravko Vukelić, Kristian Šupe i Lucija Alfier

"Uza skale, niza skale" eksplozivna je mješavina krimića, komedije, pjesme i pucnjave, nastala prema slavnom romanu "39 stepenica", te je najnovija komedija u izvedbi HNK-a Šibenik.

Splitski glumci Bojan Brajčić i Zdravko Vukelić, uz šibenske kolege Luciju Alfier i Kristiana Šupu, vode vas u uzbudljivu priču prepunu zapleta, špijuna, lažnih identiteta i velike količine smijeha, u režiji Vida Baloga i Dore Janz Balog.

Postoje ljudi rođeni pod sretnom zvijezdom, a zatim i oni poput našeg junaka, kojima će poći po zlu i ono što ne treba. Kad se igrom sudbine uplete u špijunsku igru mnogo veću od njega samoga, sve što dalje slijedi potpuni je kaos. Uz vješto uskakanje glumaca u nove uloge iz scene u scenu, kaos će samo rasti, a s njim i prilika da se dobro nasmijete.

DŽABA JE NAJSKUPLJE – 8. 2. (nedjelja) u 18 sati

IGRAJU: Konstantin Haag i Faris Pinjo

Dva poznata TV lica i jedna nadasve zanimljiva komedija koja će vas oduševiti!

Prema motivima teksta "Majstor" maestralnog Vanče Kljakovića nastala je inteligentna komedija "Džaba je najskuplje".

Izvodi je dinamični i simpatični glumački dvojac – Konstantin Haag i Faris Pinjo – čije izvedbe nikoga nisu ostavile ravnodušnim. U tren oka odvući će vas svojom scenskom igrom u nesvakidašnju situaciju koja se na našim prostorima nije dogodila desetljećima – prerevni majstor ne da se izbaciti s posla te stalno izmišlja novi!

Mladi sveučilišni profesor i pisac Petar (Konstantin Haag) u svojim je najcrnjim danima – usred je razvoda, dobio je otkaz te se nalazi u kreativnoj blokadi.

I kad pomisli da ne može gore, slučajno upoznaje majstora Božu (Faris Pinjo) – iako bismo se mogli zapitati upoznajemo li majstore ikad sasvim slučajno.

A Božo?! On je više od običnog majstora – on je majstor za sve!

BAŠ SVE!

MATER NOSTER – 16. 2. u 20 h

IGRAJU: Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero

Duhovita, emotivna i brutalno iskrena komedija stiže nam iz zagrebačkog kazališta KNAP!

Stoljećima unatrag nitko nije naišao na zapetljaniji odnos od onoga – majke i kćeri. Bez obzira na godine, bez obzira na dinamiku kućanstva, sve majke i sve kćeri složit će se kako je upravo ovo odnos koji se teško može objasniti i koji ama baš nikad nije jednostavan.

Sjajne glumice Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero obećavaju vam energičnu i duhovitu izvedbu koja će vas držati na rubu sjedala do samog kraja. Istražit će za vas sve nijanse odnosa majke i kćeri kroz situacije u kojima će se svi moći prepoznati i dobro nasmijati!

Tanka je linija između ljubavi i ludila, a kad se ovom odnosu pridoda i baka sa stavom, jasno vam je kuda sve to vodi.

Brutalno iskrena i do suza smiješna, Mater noster predstava je koja će vas podsjetiti da je obitelj najveća drama i najveća komedija u jednom.

NAJLJEPŠE PJESME GLAZBENIH DIVA TEREZE, GABI, JOSIPE, RADOJKE, MERI…

19. 2. u 20 h

KONCERT: URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

Uršula Najev & Black Coffee svojim izvedbama najljepših pjesama Tereze, Gabi, Josipe, Meri, Radojke… obilježili su prošlu godinu na Teatru uz more. Nakon tri rasprodana koncerta zapjevat ćemo s njima i u ovoj, 2026. godini.

Veljača je mjesec kad će, ne samo u Splitu već i u HNK-u Šibenik te Kazalištu Kerempuh u Zagrebu, zajedno s publikom odati počast našim glazbenim divama i svevremenskim pjesmama koje su obilježile živote gotovo svih generacija.

Maestralna vokalna izvedba Uršule Najev u pjesmama poput O jednoj mladosti, Kuća za ptice, Mornareva žena, Romanca, Ništa nova… uz virtuozno muziciranje vrhunskih glazbenih majstora Black Coffee nikoga nije ostavila ravnodušnim, te se o njihovim koncertima i dalje priča.

Još jednom, 19. veljače u Lori povest će nas na putovanje kroz nedostižne evergreene, ali i one skrivene pjesme koje diraju u dušu, naših ponajvećih glazbenih diva Tereze, Gabi, Josipe, Meri, Radojke… Uz naše dive, večer neće proći bez svjetskih evergreena koje su ovjekovječile Aretha Franklin, Roberta Flack, Tina Turner, Dinah Washington…

INFIŠACIJE – 28. 2. u 20 h

IGRAJU: Alen Liverić, Žana Bumber, Dominik Karakašić, Isidora Ferenčina i Mimi Zadarski

Na Teatar uz more ove veljače stiže nam i HNK Zadar s najnovijom komedijom s njihova kazališnog repertoara – "Infišacije", koje se zadarska publika, od premijerne izvedbe u studenom prošle godine, ne može nasititi.

"Infišacije" se najkraće mogu opisati kao suvremena komedija o ludosti koja nas povezuje.

Izvrsni glumački ansambl koji čine Alen Liverić, Dominik Karakašić, Žana Bumber, Isidora Ferenčina i Mimi Zadarski svojim je izvedbama osvojio srca publike već na prvim izvedbama, kao i pohvale redatelja Dražena Ferenčine.

"Infišacije" nam, uz puno smijeha, brze izmjene dijaloga i unutarnjih monologa, daju točan uvid u svijet koji smo sami sebi stvorili u ovom turbulentnom životu – u prepreke i kočnice koje često sami sebi postavljamo, pretjerano važući i analizirajući; u tjeskobe, stres i strahove koji kreću od nas samih; u opsesije koje nam nameće društvo, ali kojima se i sami opterećujemo.

A ponekad je dovoljno da ih izgovorimo naglas ili pogledamo iz drugog kuta – tuđeg pogleda – kako bismo se oslobodili.

Jer tanka je linija između infišanosti i opsesije. Kao što je tanka linija i između komedije i drame. HNK Zadar i "Infišacije" tu su liniju izvrsno prešli obiljem humora, komike i izvrsne glume te nam ove sezone poslužili kazališni komad koji će sve nas nasmijati.

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

Knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

Blagajna u Lori (1 h prije izvedbe)