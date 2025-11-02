Smijeh do suza na novoj komediji u splitskoj Lori. Evo tko stiže

Zlatan Zuhrić Zuhra, glumac, voditelj i komičar koji ove godine slavi čak 40 godina svoje uspješne karijere, ponovno se vraća u Split.

I ovog puta ozbiljan partner u nakani da publiku nasmiju i zabave mu je Tin Sedlar, komičar mlađe generacije s više od 1300 stand-up nastupa iza sebe. Zuhra i Tin Sedlar još jednom udružili su snage kako bi vas nasmijali u najnovijoj komediji "Kad u vojsku pođem".

Ne propustite komediju "Kad u vojsku pođem" u nedjelju, 9. studenog u 20h u dvorani Lora.

Uspješna suradnja Zuhre i Tina traje gotovo desetljeće. Njihova popularna komedija "Ocat i sin" nasmijala je kazališnu publiku diljem Hrvatske, a dodatnim svakodnevnim anegdotama zabavljaju posjetitelje društvenih mreža.

U najnovijoj komediji "Kad u vojsku pođem" zadržali su svoje uloge oca i sina te nastavili nasmijavati nas prepoznatljivim humorom, duhovitim generacijskim razlikama i obiteljskom situacijom u kojoj se lako možemo prepoznati. Dok se stariji pitaju kako je moguće da današnje generacije uopće prežive i dana bez njih sa svojim (ne)mogućnostima, mladi se ne mogu načuditi starcima i njihovim metodama preživljavanja koje im žele nametnuti.

Pitanje "Tko je u pravu?" staro je koliko je i ljudi, a zaključak uvijek isti - "mlado ludo, staro bez pameti".

Treba li mladima danas obavezan vojni rok?

Jesu li današnji sinovi baš svi redom mekušci?

Dok otac Marko (Zuhra) promatra svog sina Žarka (Tina Sedlar) sasvim je siguran kako Žarko nije ni blizu slike "pravog muškarca" i treba mu čvrstine.

Na sebe će preuzeti obvezu da ga pripremi za odlazak na služenje vojnog roka jer naravno da on sve zna o tome kako je biti u vojsci i zašto neprijatelj nikad ne spava!

U nastavku programa na Teatru uz more pogledajte: 9.11. u 20h - KAD U VOJSKU POĐEM - ZLATAN ZUHRIĆ ZUHRA I TIN SEDLAR 12.11. u 20h - KULEN RUŽ - KAZALIŠTE VIROVITICA I GRADSKO KAZALIŠTE J. IVAKIĆ VINKOVCI 23.11. u 20h - DIREKT U GLAVU - FILIP DETELIĆ I BORKO PERIĆ 30.11. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE 7.12. u 20h - DALMATINSKA KUHINJA - PLAYDRAMA Predstava za djecu: 7.12. u 10h - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - BOJAN JAMBROŠIĆ, MATEJA MAJERLE I ANA DORA BAJTO