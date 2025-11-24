Slušni aparati izvanrednih performansa i napredne povezivosti: Rexton Reach Plus aparati dostupni u Splitu u Optici Verdi

Nova generacija slušnih aparata Rexton Reach Plus (R+) donosi izvanredne performanse i naprednu povezivost — savršen spoj moderne tehnologije, dugotrajnosti i jednostavnosti korištenja.

Uz Reach Plus, korisnici dobivaju kvalitetu na koju se mogu osloniti svaki dan.

Izvanredna snaga baterije

Rexton Reach Plus koristi naprednu baterijsku tehnologiju koja omogućuje:

54 sata neprekidnog rada ,

, ili 36 sati uz čak pet sati Bluetooth® streaminga.

To znači manje brige o punjenju, a više vremena za ono što je doista važno — slobodu kretanja i život bez ograničenja. Reach Plus je stvoren da traje.

Neograničena povezanost

Opremljen Bluetooth® Classic tehnologijom, Rexton Reach Plus kompatibilan je s:

99% pametnih telefona ,

, računalima,

prijenosnicima

i drugim modernim uređajima.

Povezivanje je brzo, stabilno i jednostavno. Bilo da korisnik razgovara, sluša glazbu ili prima pozive — Reach Plus sve čini prirodnim, čistim i jasnim.

Jednostavnost je uvijek plus

Ovaj slušni aparat savršeno prati tempo dana i navike svojih korisnika.

Ponudom prirodnog, jasnog i ugodnog zvuka, Reach Plus spaja udobnost, snagu i tehnološku preciznost u jednom kompaktnom uređaju.

Jer kada je sve jednostavno — život ponovno zvuči bolje.

Uvijek znate kada je spreman

Diskretni, ali jasno vidljivi LED indikator na Rexton Reach Plus aparatu pokazuje kada je uređaj uključen i spreman za korištenje.

Nema više dvojbi — korisnik u svakom trenutku zna kada može udobno staviti aparat na uho i započeti dan sa savršenim zvukom.

Kompaktan. Moderan. Pouzdan. — sada uz promotivne cijene

Reach Plus spaja praktičnost i sigurnost u modernom dizajnu koji olakšava svakodnevicu i donosi izvanredno iskustvo sluha.

U ponudi trenutno imamo promotivne cijene visoko rangiranih slušnih aparata, uključujući i najnoviji Rexton Reach Plus — idealna prilika za odabir vrhunskog aparata po još pristupačnijoj cijeni.

Posjetite nas u našoj poslovnici Verdi slušni aparati Spinčićeva 2b Lazarica i Poljička cesta 20 b ili rezervirajte svoj termin telefonom na broj 021 607 000 i 095 300 3 303 i doživite Rexton tehnologiju uživo.