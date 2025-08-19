Slavi, istražuj, osvoji: Escape room rođendani sada su još bolji!

Ako ste u potrazi za originalnom, zabavnom i bezbrižnom rođendanskom proslavom za svog školarca, obratite pažnju! Ekipa KiDS Escape Rooma Split marljivo je radila cijelo ljeto i spremna je predstaviti potpuno osvježenu ponudu rođendanskih proslava koje možete rezervirati već od 25. kolovoza 2025.

Dvije nove tematske sobe: Gusarska avantura i Morska potraga

Gusarska avantura – potraga za blagom, tajne mape i napuštena gusarska konoba.

Morska potraga – podvodna ekspedicija prepuna zagonetki i iznenađenja.

Ove sobe vode djecu u svijet tajnih mapa, zakopanih blaga i podvodnih misterija. Prava su prilika za male istraživače da pokažu svoje vještine rješavanja zagonetki i timskog rada.

Novi EDU&FUN koncept: zabava + edukacija

Od ovog ljeta KiDS Escape Room nudi i potpuno novi koncept proslave – EDU&FUN, koji kombinira kreativne radionice i nezaboravan disco party. Dostupna su tri različita tematska paketa:

Girls Party – ženski tulum iz snova: svileni ogrtači, maske za lice, lakiranje noktiju i bezalkoholni kokteli.

Masterchef – mali kuhari u akciji: priprema ukusnih jela, degustacija i ocjenjivanje, baš kao u poznatom kulinarskom showu.

Aloha avantura – havajska atmosfera s tropskim ražnjićima, istraživačkom potragom i pronalaskom Tiki statue.

Bez stresa, bez akontacije – samo dobra zabava!

Rođendanski paketi uključuju sve – od animacije i rekvizita do hrane i pića – a najbolje od svega je to što akontacija nije potrebna. Rezervacija je jednostavna: ispunite kontakt obrazac, dođite 5 minuta prije termina i sve ostalo prepustite iskusnoj ekipi iz KiDS Escape Rooma.

Nagradna igra: Osvoji rođendan iz snova!

Povodom lansiranja novih tematskih soba i EDU&FUN koncepta, KiDS Escape Room Split organizira veliku nagradnu igru na svom Instagram profilu.

Jedan sretni dobitnik osvaja potpuno besplatnu rođendansku proslavu po vlastitom izboru!

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli KiDS escape room - Split (@kids_escape_room_split)

Kako sudjelovati?

Zapratite Instagram profil @kids_escape_room_split Označite dvije osobe u komentaru ispod objave o nagradnoj igri Podijelite objavu na svom storyju

Izvlačenje dobitnika održat će se 24. kolovoza 2025., taman na vrijeme da odaberete svoj idealni termin.

Ne propustite priliku – slaviti, istraživati i osvojiti rođendan koji će svi pamtiti!

Za više informacija i rezervacije:

split@kidsescape.ht

www.kidescape.hr/split

KiDS Escape Room Split – gdje rođendani postaju avanture!