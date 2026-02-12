Šibenik preuzima viralni shopping spektakl: U Dalmare stiže čak 10 tona izgubljenih paketa

Zamisli kupnju u kojoj ne biraš proizvod, već preuzimaš paket izgubljen negdje na putu – i tek tada saznaješ što se nalazi unutra. Upravo takav koncept, koji je posljednjih mjeseci postao viralni hit diljem Europe, stiže i u Šibenik.

Od 16. do 21. veljače Dalmare Shopping Centar postaje domaćin jedinstvenog eventa s čak 10 tona izgubljenih paketa.

Nakon Osijeka, Zagreba i Zadra, gdje su se stvarali redovi, snimali viralni videozapisi i paketi rasprodavali iz dana u dan, ovaj nesvakidašnji shopping koncept dolazi pred šibensku publiku – i to u dosad najvećem obujmu.

Što su zapravo izgubljeni paketi?

Riječ je o originalnim pošiljkama koje nikada nisu stigle do svojih krajnjih primatelja – izgubljene u logističkim procesima, vraćene ili nepreuzete, a sada dobivaju novu priliku. Umjesto klasične prodaje, paketi se kupuju bez unaprijed poznatog sadržaja, isključivo prema težini.

Upravo taj element neizvjesnosti pretvara kupnju u iskustvo, a otvaranje paketa u trenutak koji se pamti.

Što se sve može pronaći u paketima?

Za razliku od klasičnih pop-up događanja, ovdje sadržaj nije simboličan. U dosadašnjim gradovima posjetitelji su u paketima pronalazili:

parfeme poznatih brendova

mobitele i pametne uređaje

bežične slušalice i zvučnike

dronove i gadgete

elektroniku, kućanske uređaje i dodatke

Vrijednost sadržaja često je višestruko nadmašila cijenu paketa, što je dodatno potaknulo interes publike i ponovno dolaženje.

10 tona paketa i redovi koji se pamte

Ukupno 10 tona izgubljenih paketa stiže u Šibenik, čime se ovaj event svrstava među najveće takve događaje u regiji. Iskustva iz prethodnih gradova pokazuju da se najveći interes događa u prvim danima, kada je izbor najširi.

„Ljudi dolaze iz znatiželje, ostaju zbog uzbuđenja i vraćaju se jer žele još jedno iskustvo. Otvaranje paketa često se pretvori u mali show – spontani komentari, smijeh i reakcije koje se dijele na društvenim mrežama,“ poručuju organizatori.

Upravo su takvi trenuci razlog zbog kojeg su snimke otvaranja paketa postale viralne, a događanja prerastala u pravi shopping spektakl.

Zašto je ovaj koncept postao hit?

U vremenu kada je sve dostupno jednim klikom i kada unaprijed znamo što kupujemo, izgubljeni paketi vraćaju element iznenađenja. Ne kupuje se samo proizvod – kupuje se doživljaj, adrenalin i trenutak otkrivanja.

Dalmare Shopping Centar tako će na nekoliko dana postati mjesto gdje se spajaju znatiželja, zabava i potpuno drugačiji oblik kupovine.

Kada i gdje?

Dalmare Shopping Centar, Šibenik

16. – 21. veljače 2026.

Radno vrijeme prema radnom vremenu centra

Zašto doći?

Jer ovdje ne znaš što te čeka – i upravo je to razlog dolaska. Jer se najbolji paketi pronalaze prvi.

I jer ovakvi eventi ne dolaze često.

„Pozivamo sve koji vole drugačije i uzbudljivo iskustvo da nam se pridruže u Šibeniku. Savjet je jednostavan – dođite ranije i budite spremni na iznenađenje,“ poručuju organizatori.

Sve dodatne informacije i novosti mogu se pratiti na Instagram profilu @mysterylux.official i TikToku mysterylux.official.

10 tona paketa. Tisuće priča. Jedno iskustvo koje se ne propušta.