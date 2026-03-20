Šafarić: "Gotovo sam bez riječi"

Istra je preokretom stigla do vrijedne domaće pobjede, svladavši Varaždin 2:1 u susretu 27. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pogotkom Aleksa Latkovića, no domaći su u nastavku uspjeli okrenuti rezultat. Za Istru su zabili Marcel Heister i bivši igrač Hajduka Josip Radošević, čime su Puljani upisali važna tri boda.

Ovom pobjedom Istra je prekinula i neugodan niz bez domaćeg slavlja, jer je posljednji put pred svojim navijačima slavila još u studenome prošle godine, kada je bila bolja od Dinama.

Trener Varaždina Nikola Šafarić nakon utakmice bio je vidno razočaran. "Ovo je prvi put otkad sam trener da sam gotovo bez riječi. Teško je komentirati nešto nakon ovakve utakmice u kojoj si dominantan, u kojoj si iskontrolirao protivnika. Bili smo odlični, stvarali smo šanse, imali smo i poništen pogodak. U drugom poluvremenu promijenili su neke stvari čemu smo se trebali prilagoditi, no na kraju smo iz nekih konfuznih situacija primili gol", izjavio je Šafarić.

Na pitanje o poništenom pogotku Ivana Canjuge za 2:0, Šafarić je odgovorio: "Svima se čini da je bio regularan, ali očito nije. Teško je pričati o tome bi li utakmica bila gotova, ali sigurno bi to promijenilo njezin tijek."