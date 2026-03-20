Istra preokretom pobijedila Varaždin. Presudio bivši igrač Hajduka

Istra je preokretom stigla do vrijedne domaće pobjede, svladavši Varaždin 2:1 u susretu 27. kola SuperSport HNL-a.

Gosti su poveli pogotkom Aleksa Latkovića, no domaći su u nastavku uspjeli okrenuti rezultat. Za Istru su zabili Marcel Heister i bivši igrač Hajduka Josip Radošević, čime su Puljani upisali važna tri boda.

Ovom pobjedom Istra je prekinula i neugodan niz bez domaćeg slavlja, jer je posljednji put pred svojim navijačima slavila još u studenome prošle godine, kada je bila bolja od Dinama.